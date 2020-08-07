الفرق بين الويب والإنترنت

يعتمد الكثير من الأشخاص حول العالم على الإنترنت، سواء للمراسلة أو التعلم أو ممارسة الأعمال، ومع انطلاق ثورة الإنترنت اعتمد عليه المستخدمون في العديد من المجالات بما في ذلك البريد الإلكتروني ونقل الملفات وعقد المؤتمرات، إلا أن الاستخدام الأبرز هو الدخول إلى شبكة الويب العالمية، حيث أن هناك فارقا كبيرا بين الويب والإنترنت، فالانترنت عبارة عن سلك مصنوع من النحاس أو الألياف الضوئية أو حتى متصل بالأقمار الصناعية أو أبراج الهاتف، حيث أن الفكرة الأساسية للإنترنت هي نفس فكرة الشبكات العادية، ولكي يتم ربط أكثر من جهاز كمبيوتر معا لابد من ربطهم بأسلاك أو كابلات، حيث أن الانترنت ببساطة عبارة عن كابلات تربط جميع أجهزة الكمبيوتر حول العالم ببعض

أما شبكة الويب العالمية World Wide Web أو WWW فهي طريقة لتبادل المعلومات تعتمد في الأساس على الإنترنت، حيث أن الويب يعتمد على سيرفرات كل منها متصل دائما بالانترنت، ومصمم على وجه التحديد لتخزين المعلومات ومشاركتها، و”الويب” هو في الواقع تطبيق من تطبيقات الإنترنت تماما كتطبيقات الدردشة الآنية والبريد الإلكتروني.