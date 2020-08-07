مجلس شيوخ ووجهاء القبائل السورية: الوقوف صفاً واحداً في خندق واحد ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي

دعا مجلس شيوخ ووجهاء القبائل السورية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي مشيراً إلى أن جريمة اغتيال بعض رموز القبائل والعشائر العربية في دير الزور ما هو إلا محاولة من المحتل الأمريكي لإثارة الفتن بين أبناء العشائر والقبائل العربية في المنطقة وخلق الفتنة بين مكونات النسيج السوري الواحد.

وأدان مجلس شيوخ ووجهاء القبائل السورية في بيان له جريمة اغتيال بعض رموز القبائل والعشائر العربية في دير الزور مؤكداً أن هذا الأسلوب الخسيس القذر ما هو إلا محاولة من المحتل الأمريكي لإثارة الفتن بين أبناء العشائر والقبائل العربية في المنطقة وضرب المكونات السورية وفق سياسة كل المحتلين والنموذج العراقي هو اسوأ نموذج قدمه المحتل الأمريكي البغيض على مدى تاريخه الإجرامي الطويل.

وأضاف البيان أنه من منطلق دور المجلس في الحفاظ على السلم الأهلي فأننا ندعو أبناء شعبنا في ريف دير الزور إلى الوقوف صفاً واحداً في خندق واحد ضد المحتل الأمريكي الذي يتحمل كامل المسؤولية عن استشهاد من طالتهم يد الغدر والإجرام.

ودعا البيان أبناء عشائر دير الزور إلى عدم الانجرار خلف الإشاعات والأصوات المثيرة للفتن وأن ينصب الجهد باتجاه تصعيد المقاومة الشعبية ضد المحتل الأمريكي الذي جاء من وراء البحار لنهب خيرات وطننا وانتهاك سيادته وإذلال أبنائه.. وكذلك ضد المحتل التركي الذي تستدعي مقاومته وحدة وطنية تجمع البندقية العربية والكردية نحو هدف تحرير كل شبر من أرضنا الطاهرة.

وختم البيان الرحمة لشهداء جيشنا العربي السوري والقوى الرديفة والحليفة ولشهداء دير الزور الذين ارتقوا برصاص الأعداء الجبناء.

في سياق متصل، دعت قبيلة الشرابيين في محافظة الحسكة القبائل والعشائر العربية إلى التكاتف لطرد جميع قوات الاحتلال من كامل الأراضي السورية التي تشيع الفوضى وتزرع بذور الفتنة من خلال اغتيال الشخصيات العشائرية والوطنية.

وأدانت قبيلة الشرابيين في بيان لشيخها نواف صالح البشار استهداف رموز قبيلتي العكيدات والبكارة في محافظة دير الزور والذي يشكل ضربا للنسيج العشائري الوطني واللحمة الوطنية مؤكدة تضامنها مع القبيلتين ليعود الأمن والأمان إلى ربوع جزيرتنا الحبيبة والحفاظ على نسيجها الوطني والاجتماعي.

وأضاف البيان: إننا ضد هذه الممارسات الإرهابية الناتجة عن الفوضى التي يثيرها وينشرها الوجود الأجنبي في المنطقة ويجب أن يتكاتف أبناء القبائل والعشائر العربية لطرد كل محتل أجنبي من أراضي الجمهورية العربية السورية وترك السوريين يحلون قضاياهم.

ميدانياً، أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على سرقة محتويات مبنى الشركة العامة للكهرباء بالحسكة.

وذكر مصادر أهلية في الحسكة أن ميليشيا “قسد” امعنت في ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي والمنشآت الحكومية والمرافق الخدمية حيث أقدمت اليوم على سرقة المستلزمات المكتبية والأثاث وكافة المحتويات من مبنى الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة ونقلها إلى جهة مجهولة.

إصابة مدني

أصيب مدني بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بقذيفة هاون على حي قناة السويس بمدينة القامشلي.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة بأن قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال التركي من داخل الأراضي التركية سقطت على حي قناة السويس السكني في مدينة القامشلي ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف والصواريخ بشكل متكرر القرى والبلدات الآمنة في مختلف مناطق ريف الحسكة الشمالي ما يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.