مدينة هيروشيما اليابانية تحيي ذكرى مرور 75 عاماً على ضربها بقنبلة نووية

أحيا آلاف اليابانيين في مدينة هيروشيما أمس الخميس الذكرى الـ 75 لضرب مدينتهم بالقنبلة النووية من قبل الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أنه جرى تقليص مراسم الاحتفال في منتزه السلام وسط هيروشيما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد واقتصر الحضور على الناجين وذويهم ووقف الحشد دقيقة صمت في حر الصيف الشديد بنفس الوقت الذي انفجرت فيه القنبلة، بينما قرع (جرس السلام).

وقال رئيس بلدة هيروشيما كازومي ماتسوي: “في السادس من آب عام 1945 دمرت قنبلة ذرية واحدة مدينتنا وكانت الشائعات في ذلك الوقت تقول إن شيئا لن ينمو هنا لمدة 75 عاما لكن هيروشيما تعافت وأصبحت رمزا للسلام”.

وحضر رئيس الوزراء شينزو آبي المراسم كما جرت العادة، لكن عدد الزوار الأجانب كان منخفضاً. وجرى تقليص الحضور العام إلى أقل من 10% من المعتاد وجرت المباعدة بين المقاعد ووضع معظم الحضور الكمامات.

يذكر أن الولايات المتحدة ألقت في السادس من آب عام 1945 قنبلة نووية على هيروشيما وكانت تزن 5ر4 أطنان ما أدى إلى تحويل المدينة إلى كومة رماد فيما قتل 140 ألفا من سكانها البالغ عددهم 350 ألفا في جريمة تاريخية تضاف إلى سجل أمريكا الحافل بالجرائم. وتبع قصف هيروشيما قصف ناغازاكي يوم التاسع من آب/أغسطس ليقتل على الفور أكثر من 75 ألف نسمة. واستسلمت اليابان بعد 6 أيام لتنتهي الحرب العالمية الثانية.