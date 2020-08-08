الدفاع الروسية: الوجود الأمريكي غير الشرعي يعرقل الحوار بين السوريين

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في منطقة الجزيرة السورية أصبح سببا رئيسيا لعرقلة الحوار بين السوريين، مشيرة إلى أن “الوضع في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية في دير الزور يتأزم يوماً بعد يوم”.

وبين مركز التنسيق الروسي في بيان له أن سورية وروسيا مستعدتان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية الوضع في مناطق الجزيرة السورية. ولفت إلى أن الإرهابيين يستهدفون مواقع الجيش السوري ويحاولون مهاجمة قاعدة حميميم، مؤكداً أن روسيا تحتفظ بحق الرد على الإرهابيين في حال شكلوا خطراً على المناطق القريبة من منطقة خفض التصعيد في إدلب.