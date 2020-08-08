سنرجع يوماً..

لم يزل ذلك الشعور بالضيق والحزن يعربش عليّ كلما يممت وجهي خارج قريتي في جبال اللاذقية باتجاه دمشق حيث ولدت وعشت مالي من عمر فيها. هذا الشعور أعرفه جيداً، لم يتغيّر فيه أي شيء من أيام الطفولة، عندما كان يقبض بأصابع من حجر على قلبي، يعصره وأنا أرى بيت جدي من زجاج السيارة الخلفي، يصغر ويصغر حتى يصبح نقطة صغيرة تتلاشى، يصل جسدي وتبقى روحي معلقة كقنديل بيت جدي العتيق، القنديل الشهير بكونه لا ينطفئ في الوقت الذي كانت فيه كل القرية تخلد إلى النوم بعد مغيب الشمس بقليل، حوله كانت تحوم فراشات الليل التي كنا نتخيل لها ألف حكاية، وتحت ضوئه النائس، كانت أحاديث مبهمة تدور بين الأعمام، بينما صوت أحجار المنقلة الناعمة وهي تتنقل بين الحفر الخشبية المشغولة بعناية، يبدو كموسيقى تصويرية مهيبة لهذه السعادة الغريبة!

في تلك الأيام كنت وقبل أن نصعد السيارة بقليل، أقطف عدة أوراق ليمون رائحتها تشق القلب، هي من ستكون زوادتي في الأيام الأولى من العودة القاسية، كنت أضعها بين ثيابي، كي تبقى الرائحة التي أحب تنبعث منها، وهكذا رويداً رويداً تبدأ نظراتي باعتياد منظر الإسفلت والبيوت الرمادية، الأشجار الباهتة ولون السماء الذي يُصبح مختلفاً عن تلك التي فوق قريتي، سماوي مائل للكآبة، ويبقى الأمل يتردد كخفقان القلب بين الأضلاع، بعطلة الصيف القادم، عندما تدق أجراس الكينا، معلنة اقتراب رحلة العودة. نعم إنها هجرة، هكذا تُسمى بين أنواع الهجرات “هجرة داخلية”.

هذا الشعور يبدو أنه ينتقل بالدم، نفس ملامح الحزن وعدم الرضا بل والرفض الغاضب، تعتلي وجه ابني وأنا أخبره بأننا سنعود إلى البيت، “طيب ليش، هدا بيت كمان وكلشي أحلى”، يقول بينما الدمعة تقف بين جفنيه الورد، وهو يأمل أنني أمازحه، ويبقى على هذا الحال المزعج حتى يتيقن من كوننا سنغادر بيت جده في القرية، حينها ينخرط في نوبة صمت، لا يقطعها إلا صوت أوراق الليمون التي قطفها قبل أن نغادر بقليل، وهو يخرجها بعناية بالغة من حقيبته ويبدأ في شمها!

ما الذي يجعل هذا الطفل يشعر بالحزن لأنه مفارق لما يحب ويتمنى أن يبقى، إلى حيث لا ترتاح روحه رغم أنه يزور القرية كل سنة مرة؟ هل هو السبب ذاته الذي كان يصيب والده وهو في عمره، عندما كان أيضاً يزورها مثله في العطل؟ حيث من الطبيعي والمسلم به أن تنقضي تلك العطلة في مطارح اللعب، بين الحواكير، فوق الأشجار، في السواقي والأنهار، بين كروم العنب وقمم أشجار التين، وإن لم يحدث ذلك، فالعطلة ليست عطلة بل سجن في علبة كبريت إسمنتية، تُشرف على طريق مزدحم بزعيق الأبواق ورائحة عوادم السيارات والضجيج الذي يصدره كل شيء، حتى الجدران الخرساء، وما من أي تعويض يمكن له أن يخفف من كسرة الخاطر تلك.

ماذا أخبرك يا بني وكل أسئلتك وحججك محقة؟ سنرجع يوماً من هجرتنا الداخلية إلى موئل القلب؟ أم أننا سنعود غداً؟ كذبة بيضاء لأجله ولأجلي، يغفو بينما أبقى أناظر الطريق حتى تختفي زرقة البحر، خلف أوراق آخر شجرة ليمون أراها في طريق العودة.

تمّام علي بركات