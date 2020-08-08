المجتمع الأطول عمراً

تشتهر بلدة سيئولو بأنها صاحبة المجتمع الأطول عمرا في العالم، وهى بلدة تقع عند سفح جبل بيرديدو في منطقة بارباجيا الجبلية فى قلب جزيرة ساردينيا الإيطالية الساحرة بجنوب البلاد، ويبلغ عدد سكانها أقل من 800 نسمة يعيشون بسعادة كبيرة بين وديان تحيطها أشجار البلوط وخضرة وطبيعة هادئة صافية وجداول رائعة في كل مكان.

ورغم عدم وجود مشروب سحري أو أسباب واضحة تفسر سر المعمرين في سيئولو، فإن واحد من بين كل 100 شخص فيها يبلغ الـ100 عام من العمر، ولكن يعتقد البعض أن إكسير العمر الممتد والحياة الطويلة داخل القرية يعود إلى البيئة المحيطة والتغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي، وهى عوامل تساعد سكانها على أن يكونوا معمرين.

ويقول بينو ليددا، عالم الأنساب البالغ من العمر 62 عاما، هو أول من لاحظ تقدم أعمار سكان سيئولو: “جئت إلى سيئولو في 2014 لإجراء دراسة على علم الأنساب الديموغرافية، وفى أثناء إعادة بناء التاريخ العائلي لكل سلالة لاحظت طول العمر الاستثنائي لسكانها”، موضحا أن 17% من سكان سيئولو يبلغون 90 عاما، في حين أن 1% يصل عمرهم إلى 100 عام، أي أن 0,74% من أولئك الذين ولدوا خلال الـ159 سنة الماضية، عاشوا حتى عمر الـ100 عام، وإلى جانب الحياة وسط الطبيعة البكر الصافية، فإن عادات الأكل في هذه القرية لها جذور وتقاليد قديمة تستند إلى استهلاك الأطعمة ذات الأصل النباتي بشكل أساسي (مثل الفاكهة والخضروات والبقوليات وأيضا المكسرات)، مع نسبة صغيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء التي تطهى بزيت الزيتون البكر الإيطالي الصحي.