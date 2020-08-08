اليونان تهدد أردوغان باللجوء إلى محكمة لاهاي

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، عزم بلاده على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق مع النظام التركي لتسوية خلافاتهما في منطقة البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس خلال مشاركته في منتدى أسبن للأمن 2020 إن “موقف تركيا لا يمثل مشكلة بالنسبة لليونان وحدها، بل ولأوروبا بأكملها”، مشددا على استعداد أثينا للجوء إلى المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إذا وصلت المفاوضات مع أنقرة إلى طريق مسدود.

وذكر رئيس الحكومة اليونانية أن بلاده أكدت بكل وضوح على “أنها لن تقبل بتنفيذ تركيا أي بحوث سيزمية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة باليونان”، وتابع: “كما أكدت بكل وضوح للمجتمع الدولي أنه إذا فشلنا في بلوغ اتفاق، فإننا سنلجأ إلى لاهاي وسنحترم قرار المحكمة”.

وبشأن العلاقات داخل حلف الناتو، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن سياسة الحلف القائمة على عدم التدخل والاحتفاظ بـ”مسافة متساوية” بين اليونان وتركيا لم تعد مقبولة بالنسبة لأثينا، مؤكدا أنه أبلغ الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن هذا الموقف ليس عادلا بالنسبة لليونان.

وكانت اليونان حذرت مراراً من أن استفزازات النظام التركي قد تؤدي إلى أزمة شاملة بين دول الاتحاد الأوروبي وهذا النظام الذي يسعى للسيطرة على موارد المنطقة الطبيعية في شرق البحر المتوسط.