61 إصابة جديدة محلياً.. وتتجاوز الـ 19 مليوناً عالمياً

أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وأشارت في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى الآن بلغت 1060 شفيت منها 311 وتوفيت 48 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

عالمياً، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 19 مليوناً و317 ألفا و453 إصابة مؤكدة فيما تجاوز عدد الوفيات جراء المرض عتبة الـ700 ألف وفاة، بحسب آخر إحصاءات نشرها موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس عالمياً.

وحسب الموقع بلغ عدد الوفيات جراء الجائحة 718 ألفاً و738 عالمياً فيما بلغ عدد المتعافين من المرض الناجم عن الفيروس 12 مليوناً و404 آلاف و480 شخصاً.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في تسجيل أكبر عدد وفيات بلغ 162 ألفاً و854 حتى اللحظة، تلتها البرازيل بـ 98 ألفاً و644 وفاة، وفي المرتبة الثالثة الهند حيث بلغ العدد الإجمالي 41 ألفاً و912 وفاة.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً بالفيروس أيضا بلجيكا التي لديها أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لعدد سكانها إذ سجلت 85 وفاة لكل 100 ألف نسمة تليها بريطانيا بمعدل 68 والبيرو 62 واسبانيا 61 وإيطاليا 58.

وسجلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 213 ألفاً و18 وفاة من أصل خمسة ملايين و319 ألفاً و101 إصابة أما في أوروبا فتم تسجيل 212 ألفاً و514 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف و827 إصابة فيما سجلت آسيا 69099 وفاة جراء الفيروس فيما بلغ عدد الإصابات في القارة 3 ملايين و259 ألفا و246 إصابة.

أما في الشرق الأوسط فبلغ عدد الوفيات 29 ألفاً و306 أما عدد الإصابات فبلغ مليوناً و218 ألفاً و513 إصابة.

وفي إفريقيا سجل 22 ألفاً و98 وفاة فيما بلغ عدد الإصابات مليوناً و10 آلاف و380 إصابة.