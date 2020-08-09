يخطط عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، لربط العقول البشرية بأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم غرسات صغيرة، لكن الخبراء يحذرون من أن شرائح الدماغ الإلكترونية يمكن اختراقها، مما يسمح بسرقة الأفكار والذكريات. ولجعل التقنية آمنة، تحتاج الأنظمة إلى التأكد من أنه لا يمكن لأي شخص غير مصرح له تعديل وظائفه، وقد يعني هذا استخدام بروتوكولات أمان مماثلة لتلك الموجودة في الهواتف الذكية مثل التشفير لبرامج مكافحة الفيروسات.

ويعمل ماسك في شركته الناشئة Neuralink منذ عام 2016، والتي يقول إنها ستسمح يوما ما للعقول البشرية بالتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر من أجل تجنب أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على جنسنا البشري. وقد ادعى أن شريحة BCI ستساعد في علاج الإصابات والاكتئاب والأمراض الأخرى التي يعاني منها جسم الإنسان.

ولكن يمكن للشريحة أن تفتح نافذة للمتسللين لغزو أفكار أو ذكريات المسؤولين السياسيين والعسكريين ولصوص آخرين يحاولون تنفيذ هجماتهم الرقمية الخاصة. وتجاوز هذا النوع من البيانات سيتجاوز أي شيء رأيناه من قبل، وقال د. ساسيثاران بالاسوبرامانيام، مدير الأبحاث في مجموعة برمجيات وأنظمة الاتصالات (TSSG) بمعهد ووترفورد للتكنولوجيا لـ Zdnet: “ما هي العواقب.. هل ستأتي في شكل معلومات جديدة فقط توضع في الدماغ، أم أنها ستنخفض حتى إلى مستوى الخلايا العصبية الضارة التي تؤدي بعد ذلك إلى عملية إعادة توصيل داخل الدماغ تسبب تعطيل تفكيرك”.