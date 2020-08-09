معمرة صينية تكشف سر طول عمرها

كشفت سيدة صينية معمرة تبلغ من العمر 107 أعوام عن سر من أسرار طول العمر، وهو المواظبة على ممارسة تمارين الإطالة وشرب الماء بالخل والعسل طوال حياتها، حيث تقيم في مدينة شيانيانج بمقاطعة شنشى شمال غربي الصين، وذكرت وسائل إعلام صينية محلية أن الجدة التزمت بذلك كروتين يومي لعقود ولم تعاني خلالها من أمراض خطيرة في سنها المتقدم، وبحسب ما ورد تمد ذراعيها وساقيها نحو 100 مرة كل يوم.

وتُظهر بعض اللقطات المعمرة النشيطة وهى ترفع ذراعيها وتركل ساقيها وهى مستلقية في السرير، كما تم تصويرها وهى تجلس القرفصاء وتمدد جسدها بينما تمسك بإطار السرير وتدلك أطرافها وظهرها باستخدام عصا دوارة.

وأوضح التقرير أن السيدة المعمرة ليو ولدت في حزيران 1913 لعائلة فقيرة في مقاطعة ليكوان، وكانت تعمل مزارعة قبل الزواج ولديها طفلان، وتبلغ ابنتها الكبرى الآن 79 عاما، وابنها الأصغر يبلغ 76 عاما. وقال ابنها تشانج جينج إن والدته وجدت صعوبة في السمع، لكن صحتها كانت جيدة بشكل عام، حيث إن قراءات ضغط الدم وسكر الدم والكولسترول كانت كلها طبيعية، وأضاف: “بصرف النظر عن ممارسة التمرين الرياضية ساعة كل يوم، فهي تشرب كوبا من الماء ممزوجا بالخل والعسل، ولا يمكنها أن تعيش يوما ما دون أن تشربه”.