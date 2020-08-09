58 تلميذاً وتلميذة حصلوا على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي

أصدرت وزارة التربية أمس السبت نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2019-2020.

وبينت الوزارة أن عدد المتقدمين إلى شهادة التعليم الأساسي دورة 2020 بلغ 287814 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 197580 بنسبة نجاح 65ر68 بالمئة بينما كانت في دورة (2019) 37ر67 بالمئة في حين بلغ عدد المتقدمين إلى الإعدادية الشرعية 4462 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 4015 بنسبة نجاح 98ر89 بالمئة بينما كانت دورة (2019) 19ر84 بالمئة.

وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على العلامة التامة 3100 درجة في شهادة التعليم الأساسي 58 تلميذا وتلميذة موزعين على.. 10 في دمشق و5 بريف دمشق و2 بالسويداء و2 في حمص و2 بحماة و6 بحلب و7 باللاذقية و14 بطرطوس و10 بالحسكة وطالب واحد حصل على العلامة التامة 4200 درجة في الشهادة الإعدادية الشرعية من محافظة دمشق

وأوضح وزير التربية عماد العزب في بيان صحفي أنه تم إعداد النتائج بكل دقة وموضوعية بجهود متواصلة من قبل العاملين في الوزارة ولا سيما مديرية الامتحانات ومركز الحاسب لإعداد النتائج العامة ومديريات التربية مثمنا جهود جميع من ساهم بإنجاز الامتحانات والمدرسين لدورهم المتميز في تنشئة الطلاب الذين يعول عليهم في بناء سورية المتجددة.

وبين الوزير العزب أنه تم نشر النتائج لجميع مديريات المحافظات بواسطة شبكة التربية للمعلومات لإيصالها إلى المدارس مباشرة ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة مباشرة “إنترانيت” بالإضافة إلى نشرها عبر موقع الوزارة الإلكتروني وموقع رئاسة مجلس الوزراء مشيرا إلى تميز نتائج هذه الدورة بعدد من المؤشرات الكمية والنوعية.

دورة استثنائية

إلى ذلك تنطلق اليوم الأحد امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2019-2020.

وأشارت وزارة التربية إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات في الدورة الثانية 13582 طالباً وطالبة موزعين على 114 مركزاً في محافظات “دمشق وريفها والقنيطرة وحلب وإدلب ودير الزور والرقة” وتستمر امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لغاية يوم الأربعاء الـ 19 من آب الجاري للتعليم الأساسي ولغاية يوم الخميس الـ 20 من الشهر ذاته للإعدادية الشرعية.

وأوضح مدير الامتحانات بالوزارة يونس فاتي أنه تم تجهيز المراكز الامتحانية بالمحافظات بكل مستلزماتها مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من التعقيم اليومي والتباعد المكاني بالإضافة إلى متابعة تجهيز مراكز الاستضافة للطلاب الوافدين إلى محافظات “ريف دمشق وحلب والرقة وحماة”.