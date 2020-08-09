65 إصابة جديدة محلياً.. وضحايا كورونا عالمياً في ارتفاع مطرد

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 20 حالة ووفاة اثنتين من الإصابات المسجلة في سورية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 1125 شفيت منها 331 وتوفيت 50 حالة.

إلى ذلك، تواصل أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم الارتفاع بشكل مطرد حيث تجاوز عدد الوفيات بحسب آخر الاحصاءات 720 ألفا، فيما بلغ عدد المصابين حوالي 19.4 مليون شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 161 ألف وفاة، فيما اقترب عدد الإصابات فيها من 5 ملايين حالة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة “جونز هوبكنز” توفي في البرازيل حتى الآن نحو 100 ألف شخص جراء تفشي الوباء، وتم تسجيل مليونين و962 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 51 ألفا، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 469 ألف حالة.

وفي بريطانيا التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء توفي 46500 شخص، وتجاوز عدد الإصابات 310 آلاف.

وفي الهند حصد فيروس كورونا أرواح 42500 شخص، وتم تسجيل نحو 2.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 35 ألفا، وسجلت نحو 250 ألف إصابة حتى الآن.

وفي فرنسا توفي أكثر من 30 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات 235 ألفا، تليها إسبانبا التي حصد فيها الوباء أرواح 28500 شخص، وتم تسجيل نحو 315 ألف إصابة.

وفي البيرو تجاوز عدد الوفيات 20 ألفا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 463 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الوفيات يختلف من بلد إلى آخر، إذ تحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث سجلت 875 ألف إصابة، ولكن لم يتعد عدد الوفيات في روسيا 14700 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

عربياً سجلت فلسطين والكويت مزيداً من الوفيات والإصابات، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مشيرة إلى تعافي 496 حالة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 462 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 71199 فيما توفي ثلاثة أشخاص ليبلغ إجمالي الوفيات 474.

وفي إندونيسيا سجلت 2277 إصابة جديدة و65 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 123 ألفا و503 إصابات فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5658 حالة.

وفي السنغال أعلنت وزارة الصحة تسجيل 116 إصابة جديدة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 11003 فيما بلغ إجمالي الوفيات 229 حالة.

وفي بولندا ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 51 ألفاً و167 حالة وذلك عقب تسجيل 843 حالة إصابة جديدة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1800 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.