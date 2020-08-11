أفضل فيلم وأفضل إخراج لـ “أول يوم” في مهرجان PIMFF

حصل الفيلم السوري “أول يوم” تأليف وإخراج لوتس مسعود على جائزتَي أفضل فيلم وأفضل إخراج في مهرجان PIMMF في براغ، وقد شاركتْ في المهرجان أفلام من جميع أنحاء العالم، وكان “أول يوم” الفيلم السوري الوحيد المشارك في هذا المهرجان، وقد عّبرتْ مخرجة الفيلم في تصريحها لـ “البعث” عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، وإن كانت الغاية الأساسية من المشاركة في المهرجان إيصال هذا الفيلم، الذي بذل فيه جميع المشاركين جهوداً كبيرة وأخلصوا للعمل، ليتابعه أكبر قدر ممكن من الجمهور، وكذلك لحرصها على تعريف العالم بما يقدمه الشباب السوري على صعيد السينما وإيمانهم بأهميتها ودورها في إيصال الرسائل المطلوبة، مؤكدة أن السعادة الكبرى بالنسبة لها هي حضور سورية في هكذا مهرجان إلى جانب أهم الدول ومن جميع أنحاء العالم، مع إشارتها إلى أنها لم تتوقع الحصول على الجائزة لأن الفيلم هو أول تجربة سينمائية لها وهذا ما يجعلها حذرة بالتوقعات تجاه حصوله على الجائزة، مبينة أن الحصول على الجائزة أمر مهم لها على صعيد الخطوات القادمة حيث يمنحها الحماس والشغف لصناعة فيلم جديد وتقديم رؤيا جديدة من خلال صورة سينمائية جديدة، كما يجعلها أكثر إيماناً بما اختارت أن تكون عليه (الإخراج والكتابة) ولتكمل الطريق فيها للوصول إلى أماكن أكبر وأهم..

يذكر أن فيلم “أول يوم” هي التجربة الإخراجية الأولى للوتس مسعود في مجال السينما أنجزته عن نص كتبته، وذلك ضمن مشروع منح دعم الشباب للمؤسسة العامة للسينما، وقد شارك في الدورة الأخيرة من مهرجان الأفلام القصيرة وسينما الشباب، وهو يحكي عن أول يوم بعد الانتهاء من سقوط قذائف الهاون على دمشق بتاريخ 22 أيار 2018، حيث يسلط الفيلم الضوء على هذا اليوم من خلال أكثر من حالة وكيفية تعاملها مع خبر توقف القذائف بعد أن عاشت لسنين عديدة تحت رحمتها لتتساءل من خلاله: هل فعلاً انتهاء الأحداث الأمنية الساخنة يعني الانتهاء من الحرب؟ وهل الحرب تقتصر فقط على هذه الأحداث؟ أم أن الأحداث الأمنية الساخنة هي فقط تفصيلة من تفاصيل الحرب التي يمكن أن يكون لها نتائج أخرى؟ وهل انتهاء الحرب يعني بالضرورة عودة الاستقرار والحياة الطبيعية التي كان يعيشها المواطن والبلد قبل نشوبها؟

الفيلم من بطولة لوريس قزق، إياد عيسى، أمينة عباس، آية محمود ملهم بشرو، حسن خليل، علاء زهر الدين، رند كروشان، الورد دمقس.

أمينة عباس