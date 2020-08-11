حملات تعقيم في حلب والحسكة.. والصحة العالمية تحذّر من عودة كورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 18 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 1255 شفيت منها 364 وتوفيت 52 حالة، في وقت تعمل الجهات الخدمية والصحية في محافظتي حلب والحسكة على تنفيذ حملات النظافة والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

ففي حلب، نفذت مديرية خدمات الأنصاري التابعة لمجلس المدينة حملة نظافة في حيي سيف الدولة والأنصاري شملت ترحيل القمامة وتنظيف وتعقيم الحاويات وغسل الشوارع الرئيسية ورش المبيدات الرذاذية والضبابية، وأوضح المهندس يحيى ضو مدير النظافة في مجلس المدينة أن الحملة شملت جميع قطاعات وأحياء حلب وتعقيم وتنظيف حيي سيف الدولة والأنصاري، لافتاً إلى تعاون مديريات مجلس المدينة مع مديرية صحة حلب لتنفيذ حملات رش وتعقيم ضد مرض اللايشمانيا “حبة حلب” في الأحياء الشعبية، حيث انطلقت في حيي الأشرفية والسريان الجديدة.

وبين المهندس حسين تركماني مدير خدمات الأنصاري أن حملة النظافة والتعقيم تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة لمديرية الأنصاري ذات الكثافة السكانية العالية ويتم العمل وبشكل متواصل على ترحيل الأنقاض بين الأبنية التي تضررت جراء الإرهاب وتنظيف الحاويات ورش المبيدات الرذاذية والضبابية بين الأبنية السكنية مع استقبال شكاوي المواطنين ومعالجتها بالتعاون مع لجان الأحياء والمخاتير، فيما قال خبرو قدور رئيس شعبة النظافة في مديرية الأنصاري: إن حملات النظافة والتعقيم وغسل الشوارع مستمرة باستخدام صهاريج المياه الكبيرة وسيارات التعقيم الصغيرة وآليات ترحيل الحاويات وبجهود مضاعفة من قبل عمال وكوادر مجلس مدينة حلب في إجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، داعياً المواطنين للالتزام بمواعيد رمي القمامة والحفاظ على النظافة.

وفي الحسكة، نفذت الشؤون الصحية في مجلس المدينة حملة لرش وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والأسواق وأماكن التجمعات الرئيسية في المدينة، وبين رئيس دائرة الشؤون الصحية في المجلس باسل عباوي أن الحملة شملت عدداً من الشوارع الرئيسية والمحال التجارية والمطاعم والتجمعات الأساسية وتعقيمها بشكل متواصل بغية الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحملة أيضاً شملت تشديد الدوريات الرقابية على أصحاب محال المواد الغذائية وبيع اللحوم والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الصحية لضمان السلامة العامة وارتداء كل وسائل الحماية من الفيروس والالتزام بقواعد النظافة العامة، مشيراً إلى أن الدائرة الصحية من خلال دورياتها المكثفة على الأسواق نظمت خلال الأيام القليلة الماضية 70 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالشروط الصحية وحيازة مواد منتهية الصلاحية وإنذار 80 محلاً لبيع المواد الغذائية لإلزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة وتطبيق قواعد النظافة العامة ومخالفة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

دولياً، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم، سيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن جهود مواجهته، وقال الطبيب مارك راين رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة: يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة، مشيراً إلى أن الفيروس لم تظهر له أنماط موسمية، واعتبر أن الدول القوية مثل مجموعة السبع ستتوصل إلى إجماع بشأن كيفية التعاطي مع الأزمات الصحية مثل فيروس كورونا.