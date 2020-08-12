بوتين يزف للعالم انتاج “سبوتنيك في”.. أول لقاح ضد كورونا

وأخيراً، بعد ثمانية أشهر من الرعب الذي سببه فروس كورونا للبشرية جمعاء، وحصد أرواح مئات الألاف وهدّد حياة الملايين، زف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح العلماء الروس في انتاج أول لقاح في العالم لمواجهة شبح الوباء، مؤكداً أنه يوفّر “مناعة مستدامة”، فيما أكّدت وزارة الصحة الروسية أن التلقيح المزدوج “سيسمح بتشكيل مناعة طويلة” قد تستمرّ “لعامين”، وهو إعلان من شأنه أن يعطي العالم فرصة لالتقاط الانفاس في مواجهة الفيروس، والأمل للجميع بأنه لا شيء مستحيلا على العلم، فالنجاح الروسي سيكون البداية لإعلان نجاحات أخرى في مواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد البشرية.

وأعرب بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة عن أمله في التمكن من بدء إنتاج كميات ضخمة منه في المستقبل القريب، و”هذا أمر بالغ الأهمية”، ووجه الشكر إلى كل الكوادر التي عملت على إطلاق اللقاح، واصفاً هذا الإنجاز بأنه خطوة مهمة للغاية للعالم، وأضاف : أعلم أنه يعمل بشكل فعال للغاية ويشكل مناعة مستقرة.. وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة، معرباً عن الأمل في أن تمضي الدول الأخرى قدماً في أبحاثها بحيث يكون هنالك الكثير من المنتجات التي يمكن استخدامها في السوق العالمية للأدوية واللقاحات.

وأكد بوتين أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوافرة لجميع المواطنين الروس قريباً ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية، وصولاً إلى كبار السن المهددين وأخيراً إلى المواطنين العاديين ،كاشفاً عن تلقي إحدى بناته هذا اللقاح.

من جهته أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن إنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ في موقعين هما مركز غمالي وشركة بينوفارم، وأضاف: يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوافرة في بلدنا، وأردف: إن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج.

وأعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهرياً بحلول عام 2021، موضحاً أن حجم الإنتاج سيعتمد على احتياجات نظام الرعاية الصحية، ولفت إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة غامالي في شهر أيلول المقبل.

من جانبه كشف رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقاً “أكثر من مليار جرعة” من اللقاح الروسي، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ اليوم الأربعاء، وأوضح أن الانتاج الصناعي سيبدأ في أيلول، مضيفاً: إن اللقاح أُطلق عليه تسمية “سبوتنيك في”، تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفييتي، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و”في” تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية: إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية الاعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح الروسي المكتشف حديثاً ضد “كوفيد 19″، وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، في جنيف أمس الثلاثاء: نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية، والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح.

يأتي ذلك فيما ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، وسط حالة من التفائل في السوق الروسية بعد الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد كورونا في العالم، كذلك صعد مؤشراً بورصة موسكو.