رسومات طفولية عن كورونا والإجراءات الوقائية

اللاذقية – مروان حويجة:

قدّم الأطفال المشاركون في نشاطات جمعية مكتبة الأطفال العمومية في اللاذقية رسومات فنية متنوعة حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه وتفاديه باعتماد الإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية.

وعبّر الأطفال من خلال رسومهم عن ضرورة اهتمام الفرد بقواعد السلامة الصحية الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء، وجسّدوا في رسوماتهم أهم هذه التدابير الاحترازية كالتعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المكاني والغسيل المستمر، وإتباع كل شروط السلامة الصحية التي تشكل صمام أمان حقيقي للوقاية من هذا الفيروس.

واتسمت الرسومات بمهارات فنية إبداعية استخدم فيها الأطفال أدواتهم ومهاراتهم لإيصال مجمل الأفكار والنصائح والإرشادات عن وباء كورونا ومسؤولية الفرد في الوقاية الشخصية، وأهمية تكريس الأساليب الوقائية الضرورية في الحياة اليومية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.