“قسد” العميلة تداهم سويدان جزيرة وتعزيزات للاحتلال الأمريكي إلى تل بيدر

نفذت ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، حملة مداهمات جديدة واختطفت 9 مدنيين في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما نشرت عدة حواجز داخل البلدة لمنع الأهالي من المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور للمطالبة بطرد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي.

وفي خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً يتضمن آلية شاحنة وصهاريج وعدداً من الهمرات محملة بمواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من الأراضي العراقية واتجهت إلى ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي لتكمل طريقها باتجاه القواعد غير الشرعية في تل بيدر شمال الحسكة، داخل الأراضي السورية.

بالتوازي، استشهد طفلان شقيقان نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم زرعه إرهابيو تنظيم داعش في شرق مدينة تدمر قبل اندحارهم من المنطقة.