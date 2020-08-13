الصحة: فحوص كورونا بقصد السفر في مدينتي الجلاء وتشرين الرياضيتين

أعلنت وزارة الصحة أن إجراء مسحات PCR الخاصة بتشخيص فيروس كورونا بداعي السفر إلى الخارج سيتم اعتباراً اليوم الخميس في مدينة الجلاء الرياضية ومن الأحد المقبل في مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وقالت الوزارة في بيان: نبلغ المواطنين الراغبين بإجراء المسحات الخاصة بتحليل PCR لتشخيص فيروس كورونا بداعي السفر إلى الخارج أن إجراء المسحات سيتم اعتباراً من يوم غد الخميس الـ 13 من آب في مدينة الجلاء الرياضية واعتباراً من يوم الأحد الـ 16 من آب الجاري في مدينة تشرين الرياضية بدمشق وذلك بدلا من المراكز الصحية التي اعتمدت سابقاً.

ويمكن للمواطنين الراغبين بإجراء المسحة وفق البيان التوجه إلى مدينة الجلاء مدخل المسبح منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تخفيف الضغط الحاصل على المراكز المعتمدة سابقا لتعود إلى تقديم خدماتها الاعتيادية للمراجعين بيسر وسهولة.

وكانت وزارة الصحة حددت خلال الشهر الماضي ثمانية مراكز صحية بدمشق لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا لتسهيل أمور المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج برا أو جوا عبر مطار بيروت.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن الفريق الحكومي المعني بإستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر تسيير رحلتين أسبوعيا من مطار دمشق الدولي لإعادة السوريين العالقين في الخارج.

وبينت الوزارة أنه اعتباراً من السبت القادم الموافق لــ 22 من آب الجاري سيتم تسيير رحلتين اسبوعياً من مطار دمشق الدولي لإعادة السوريين العالقين في الخارج مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية.

وأشارت الوزارة إلى أن القادمين عبر مطار دمشق الدولي ستكون إقامتهم في فندق إبيلا لحين صدور نتائج تحليل “PCR” الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.