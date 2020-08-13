حذاء مزوّد بمحرك لألعاب الواقع الافتراضي

طور ألكسندر إيفانز، مهندس البرمجيات، حذاءً مزوداً بمحرك يتصل بألعاب الواقع الافتراضي، ويتحرّك الحذاء بانتظام بصورة تشبه المشي على جهاز المشي الرياضي، ما يجعل مرتديه يحافظ على موقعه، وفقاً لما قاله إيفانز على مدونته، وأضاف: إن الحذاء يتحرك في جميع الاتجاهات.

ونشر إيفانز مقطع فيديو يوضح اختباره للحذاء الجديد، وهو يخطط لتزويده بعناصر تحكم متقدّمة أكثر مع تحسين الخوارزميات التي يعمل بموجبها، بعد أن وجد أن التحكم اليدوي يبطئ حركة الحذاء. ووصف الاختبار بالناجح نظراً إلى أنه الاختبار الأول، ويأمل أن ينجح الحذاء في الاتصال بالنظارة والحاسوب باستخدام البلوتوث وواي فاي.

يسعى إيفانز إلى تحسين تصميم الحذاء، وعلى الرغم من التحكم في الحذاء يدوياً، لكن احتمال الانزلاق وارد ولذا يوصى بأن يرتدى المستخدم حزام أمان مثبت في السقف لتفادى الانزلاق. وأشار إلى أنه لا يسعى إلى الحصول على براءة اختراع لأن ذلك يتعارض مع هدفه بأن يطور أشياء مفيدة ويتيح تقنيتها للجميع.