نقاط جديدة لأخذ مسحات كورونا في دمشق واللاذقية وحلب

أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة، وبينت في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 1432، شفيت منها 395 حالة وتوفيت 55 حالة، فيما أكدت في بيانٍ ثانٍ اعتماد نقطتين طبيتين لأخذ المسحات الخاصة بتحليل “PCR” الخاص بتشخيص فيروس كورونا للراغبين بالسفر إلى الخارج في محافظتي اللاذقية وحلب بهدف تخفيف أعباء السفر عن المواطنين لإجراء المسحات بدمشق.

وأوضحت الوزارة أن النقطتين الطبيتين في اللاذقية وحلب هما في “مركز التدخل المبكر” خلف مديرية صحة اللاذقية و”مشفى زاهي أزرق” بحلب بناء المخابر منطقة بستان الباشا، وسيبدأ العمل بهما اعتباراً من الأحد القادم.

كما أحدثت نقطة طبية إضافية بدمشق لإجراء مسحات الـ “بي. سي. آر” للمسافرين إلى الخارج وذلك في صالة الفيحاء الرياضية ستبدأ عملها الاثنين القادم لتضاف إلى النقطة الطبية في مدينة تشرين الرياضية التي ستبدأ عملها الأحد القادم، مع النقطة التي بدأت العمل أمس الخميس في صالة الجلاء الرياضية.

وكانت وزارة الصحة وبهدف تخفيف الضغط عن المراكز الصحية لتعود إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمراجعين بسهولة ويسر أحدثت أمس نقطة طبية في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق لإجراء المسحات الخاصة بتحليل “بي. سي. آر” الخاص بتشخيص فيروس كورونا للمسافرين إلى الخارج وبدأت عملها اليوم.

كما أحدثت في دمشق نقطة طبية في مدينة تشرين الرياضية ستبدأ عملها الأحد القادم الموافق الـ 16 من آب ونقطة أخرى في صالة الفيحاء الرياضية تبدأ عملها الاثنين الموافق الـ 17 من آب، وهذه النقاط ستحل محل المراكز الصحية التي اعتمدت سابقاً لأخذ المسحات.

وحول ما جرى أمس الخميس في مدينة الجلاء، أوضحت الوزارة في بيانها أن الفرق الطبية تأخذ عددا ًمن المسحات يومياً يتناسب مع طاقة المخابر الاستيعابية لتحليل العينات وإعطاء وثيقة بالنتيجة من أجل السفر، ولا سيما أن هذه المخابر تعمل أيضاً على تحليل عينات للحالات المشتبهة الواردة من المشافي وفرق الترصد ضمن الإمكانيات والمستلزمات المتاحة في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ،والتي تقوض إمكانيات القطاع الصحي عموماً واستجابته لجائحة كورونا بشكل خاص، لكن ما حدث أن عدد الراغبين بإجراء المسحات، والذين توجهوا الى مدينة الجلاء، كان أكبر بكثير من عدد المسحات المتاح أخذها ما تسبب بحدوث فوضى وازدحام ومنع الفرق من القدرة على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لها وللمراجعين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة، وبينت في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 1402، شفيت منها 395 حالة وتوفيت 53 حالة،