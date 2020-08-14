موسكو: الاستخراج غير القانوني للنفط وتهريبه اعتداء على سيادة سورية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاستخراج غير القانوني للنفط السوري وتهريبه بدعم من الولايات المتحدة “يشكّل نهباً موصوفاً للموارد الطبيعية في سورية واعتداء على سيادة الدولة وسلامة أراضيها”.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أمس الخميس إلى أن الوضع في شمال شرق سورية متدهور بسبب تصاعد أنشطة تنظيم “داعش” الإرهابي وازدياد الاصابات بوباء فيروس كورونا، فضلاً عن نهب النفطـ، الذي عمدت واشنطن، بهدف تسهيل الاتجار به، إلى “إعلان استثناءات من عقوباتها التي تحظر أي عمليات ترتبط بمواد الوقود السورية”، ولفتت إلى أن “الوضع في عموم سورية مستقر” ما عدا تلك المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون، مشيرة إلى تصعيد الإرهابيين في إدلب اعتداءاتهم الإرهابية على مواقع الجيش السوري والبلدات القريبة وكذلك على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، مؤكدة أنه لا يمكن التوصل إلى استقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلا عن طريق القضاء على بؤرة الإرهاب فيها.