موقف حافلات “ذكي” يحمي من كورونا

أطلقت سلطات كوريا الجنوبية، خدمة ذكية ومتطورة، مؤخراً، في مواقف الحافلات، في مسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن العاصمة سيؤول أقامت موقف حافلات ذكياً، وزودته بأبواب تقيسُ حرارة الجسم، فضلا عن مصابيح تعقيم فوق بنفسجية. ولأجل الدخول إلى موقف الحافلات الذكي، وهو شبيه بغرفة زجاجية، يجب على الشخص أن يقف أمام كاميرا حرارية وآلية، وحينما تُقاس الحرارة، ويتبين أنها في الحدود الطبيعية، ينفتحُ الباب على مصراعيه. وأضاف المصدر أن باب موقف الحافلات يُفتح أمام الراغبين في الدخول إذا كانت حرارة الجسم أقل من 37,5 مئوية. وتم تركيب كاميرات في الأعلى والأسفل حتى تكون قادرة على إجراء الفحص للكبار والصغار على حد سواء.

ويضم هذا الموقف، الذي تصل تكلفته إلى 84 ألف دولار، نظام تكييف مزوداً بمصابيح فوق بنفسجية، بوسعها أن تقتل الفيروسات بالموازاة مع تبريد الهواء. ولا تقف الخدمات عند هذا الحد، بل يتيح الموقف الذكي لمن ينتظرون الحافلة أن يتصلوا بشبكة الإنترنت الـ”واي فاي” ريثما تحين رحلاتهم. وتوصي السلطات من يدخلون هذا الموقف بالحرص على ارتداء الكمامة، فضلاً عن إبقاء مسافة أمان لا تقل عن متر واحد.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أنجح الدول في كبح انتشار كورونا، واستطاعت أن توقف انتشار المرض وهبط عدد المصابين بشكل كبير، إذ اعتمدت بشكل كبير على تكثيف الفحوص، كما استعانت بالتكنولوجيا لأجل رصد تحركات المصابين والأشخاص الذين قاموا بمخالطتهم.