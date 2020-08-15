الاحتلال الأمريكي يعزّز قواته في مطار اليعربية

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكية عتاداً عسكرياً ومواد لوجستية إلى المطار الزراعي في منطقة اليعربية بريف الحسكة تمهيداً لإنشاء قاعدة عسكرية غير شرعية جديدة لها مواصلة خرق القوانين والأعراف الدولية.

وذكرت مصادر أهلية أن رتلاً مؤلفاً من 6 مدرعات ترافقها عربات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وشاحنة محملة بمواد تم إخفاؤها دخلت إلى المطار الزراعي بمحيط صوامع حبوب تل علو بريف اليعربية الشمالي شرق مدينة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكية تعتزم تحويل المطار الزراعي إلى قاعدة عسكرية لها في المنطقة إلى جانب قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير.