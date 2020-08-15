التوت لتجنب أعراض باركنسون

يزعم الباحثون أن تناول التوت بانتظام هو وسيلة سهلة للحماية من أعراض مرض باركنسون، حيث أن التوت غني بالألياف، وهو أمر ضروري للحد من مخاطر الأعراض، وتساعد الألياف في الحماية من الإمساك، وهو أحد الأعراض الرئيسية للمرض.

وقالت المؤسسة الخيرية لمرضى باركنسون: “إن الإمساك، للأسف، شائع بين المصابين بالمرض. ليست هذه الأعراض غير الحركية مزعجة فحسب، بل يمكن أن تتداخل مع امتصاص الأدوية والاستفادة منها. والخطوات الأولى في إدارة الإمساك هي التغييرات الغذائية ونمط الحياة، فالألياف تساعد على طرد الفضلات في الأمعاء. زد تدريجيا كمية الألياف في نظامك الغذائي مع الخضار والتوت والفواكه ذات القشرة، مثل الكمثرى والتفاح، والحبوب الكاملة، وكلما زادت كمية الألياف التي تتناولها، يجب عليك أيضاً زيادة تناول السوائل، حيث تعمل الألياف والسوائل معا لتطبيع حركات الأمعاء”.

ويعد شرب السوائل في الصباح أفضل طريقة للتخلص من الإمساك. ويستفيد بعض المرضى أيضا من تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم. كما تتيح الوجبات الأصغر حجما للوجبات الخفيفة مزيدا من الوقت للهضم، وهو أمر أساسي لتفريغ أمعائك.