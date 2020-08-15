بوتين يدعو إلى قمة سباعية لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسك بلاده الكامل بالاتفاق النووي بين الغرب وإيران، مقترحاً عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيران لبحث هذا الملف.

وقال بوتين في بيان نشره موقع الكرملين أمس الجمعة إن المناقشات حول ملف إيران النووي في مجلس الأمن الدولي تغدو أكثر توتراً ويحتدم الموقف ويجري إطلاق تهم لا أساس لها بحق إيران كما يتم وضع مشاريع قرارات تهدف إلى تقويض قرارات مجلس الأمن التي اتخذت سابقاً بالإجماع.

وشدد بوتين على تمسك بلاده الكامل بالاتفاق النووي مع إيران والمتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة والتي تم التوصل إليها في عام 2015 “كإنجاز سياسي ودبلوماسي كبير” سمح بإبعاد تهديد نشوب نزاع مسلح وعزز نظام عدم انتشار السلاح النووي.

وكانت إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد التي كانت تضم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا إضافة إلى ألمانيا توصلوا في الـ 14 من تموز عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي قضى باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة تنص على إزالة إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي ما شكل انتهاكاً للقرارات الدولية بهذا الشأن.

من جهة ثانية نفى سفير إيران لدى فنزويلا حجت الله سلطاني مزاعم صحيفة أمريكية حول إيقاف ناقلات تحمل الوقود الإيراني أثناء توجهها إلى فنزويلا.

ووصف سلطاني في تصريح مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال بأنها أكذوبة وتصب في سياق الحرب النفسية التي يشنها الجهاز الإعلامي الامبريالي الأمريكي، وأوضح أن الناقلات ليست إيرانية ومالكها أو أعلامها لا ترتبط بإيران.