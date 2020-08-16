اختبار كورونا بموعد مسبق.. وإعادة افتتاح المساجد في دمشق وريفها

خصصت وزارة الصحة الرقم الرباعي 9195 لحجز موعد إجراء مسحة ضمن النقاط الطبية التي اعتمدتها الوزارة بدمشق للمواطنين الراغبين بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) بداعي السفر لتخفيف حالة الازدحام التي شهدتها النقاط في الأيام الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن البدء بحجز المواعيد عبر الاتصال على الرقم الرباعي بدءاً من اليوم بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة ظهراً خلال أيام الدوام الرسمي ويتم إعطاء بيانات الاسم ورقم الهاتف وموعد السفر خلال الاتصال وبناء على ذلك ترسل في اليوم ذاته رسالة نصية للمتصل يحدد فيها موعد إجراء المسحة ومكانها سواءً في مدينة الجلاء الرياضية أو تشرين أو صالة الفيحاء بدمشق وبما يراعي “موعد السفر وعدد المسحات المتاح يومياً وهو 300 مسحة.

وذكرت الوزارة أنه على المواطنين عند ذهابهم لإجراء المسحة في الموعد المحدد بالرسالة إحضار جواز السفر وتذكرة الطيران وإبراز الرسالة التي وصلتهم مشيرة إلى أنه سيتم دفع قيمة المسحة في المركز دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع المصرف التجاري باستثناء الدبلوماسيين الذين سيدفعون قيمتها بالدولار في المصرف.

وبالنسبة لمن قطع وصلاً سابقاً ولم يجر المسحة بعد، تم تخصيص اليوم الأحد فقط في مدينتي الجلاء الرياضية وتشرين الرياضية لأخذ مسحات لمن حصل على إيصال دفع قبل تاريخ 14 آب 2020، أما فيما يتعلق بالنقاط الطبية المحددة في اللاذقية وحلب لأخذ المسحات الخاصة بفيروس كورونا بداعي السفر فبينت الوزارة أنه يمكن مراجعتها بشكل مباشر لإجراء الاختبار.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين إجراء اختبار (بي سي آر) في مخابر خاصة بدمشق، وهي “القطرنجي والخطيب وهدى سبح ومازن كنج وناجي سابا.

وكانت وزارة الصحة اعتمدت نقطتين طبيتين لأخذ المسحات الخاصة بتحليل (بي سي آر) الخاص بتشخيص فيروس كورونا للراغبين بالسفر إلى الخارج في محافظتي اللاذقية وحلب هما “مركز التدخل المبكر خلف مديرية صحة اللاذقية” و”مشفى زاهي أزرق بحلب بناء المخابر منطقة بستان الباشا” بالإضافة إلى المراكز المعتمدة في دمشق.

عودة الصلوات في دمشق وريفها

إلى ذلك، أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق اعتبارا من فجر اليوم الأحد المصادف الـ 16 من آب الجاري.

وبينت الوزارة أنه بعد انقضاء 15 يوما على إغلاق المساجد في محافظتي دمشق وريف دمشق سيتم افتتاح المساجد لأداء صلوات الجمعة والجماعة اعتبارا من يوم غد الأحد مع الأخذ بأقصى إجراءات الوقاية الصحية مشيرة إلى الاستمرار بتعليق الدروس وباقي الأنشطة الدينية.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 2 من آب الجاري تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم الاثنين الـ3 من آب الجاري وذلك عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا كما أعلنت في الـ 22 من الشهر الماضي تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريفها وتعليق كل الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريفها وإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة بالمحافظتين حتى إشعار آخر.