دواعش أردوغان يسرقون قمح تل أبيض إلى تركيا

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية سرقة حقول القمح وممتلكات الأهالي في ريفي الرقة الشمالي والحسكة الشمالي ونقلها عبر سماسرة إلى الأراضي التركية.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين أقدموا على نهب وسرقة محصول القمح وأموال وممتلكات الأهالي في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ونقلها إلى الأراضي التركية وذلك بعد تهجير أصحابها من المنطقة بالقوة.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته عمدوا إلى فرض الأتاوات خلال أيام حصاد القمح على المزارعين في بعض المناطق وأجبروهم على شحن إنتاجهم إلى الأراضي التركية عن طريق تجار وسماسرة تابعين لهم.

وفي ريف الحسكة الشمالي أقدم مرتزقة قوات الاحتلال التركي على نهب وسرقة كابلات الشبكات الكهربائية وصهرها وتدويرها لاستخراج سبائك من الألمنيوم والنحاس إضافة إلى سرقة كميات من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين وتل تمر وأبو راسين ومن ثم بيعها لسماسرة أتراك ونقلها إلى الأراضي التركية.

يأتي ذلك فيما استشهد مدني وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

كما توفيت طفلة جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تسيطر عليه ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي. وقالت مصادر أهلية بأن نقص الرعاية الصحية في المخيم تسبب بوفاة الطفلة في المخيم الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.

وتحتجز واشنطن عبر مجموعات إرهابية في مخيم الركبان بمنطقة التنف وفي مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا مدعومة منها عشرات آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.