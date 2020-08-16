لليوم الثاني.. استهداف أرتال للاحتلال الأمريكي في العراق

لليوم الثاني على التوالي يتم استهدف أرتال لقوات التحالف الدولي في العراق الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انفجرت أمس السبت عبوة ناسفة مستهدفة رتلاً جديداً للاحتلال الأمريكي على الطريق الواصل بين محافظتي البصرة وذي قار جنوب العراق، دون أن تسفر عن إصابات تذكر.

إلى ذلك ألقت مفارز الاستخبارات العراقية ألقت القبض على المدعو أبو خطاب، وهو متزعم فيما يسمى الهيئة الشرعية بتنظيم داعش الإرهابي، واثنين من معاونيه، وقد اعترفوا بانتمائهم لـ”داعش” واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية الجمعة تدمير وكر لإرهابيي تنظيم داعش واعتقال أحدهم في محافظة ديالى شرق العراق.

من جهة ثانية ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3ر5 درجات على مقياس ريختر محافظة ميسان شرق العراق دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.