سورية تشارك في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية

شارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري أمس السبت في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية الذي تنظمه إندونيسيا عن بعد بمشاركة طلاب من 33 دولة.

وأوضحت نبوغ ياسين مديرة الأولمبياد السوري في هيئة التميز والإبداع أن 27 طالباً من الأولمبياد العلمي السوري اختصاص (المعلوماتية) شاركوا في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية من أربعة مراكز جغرافية في دمشق وحلب وحمص واللاذقية.

وبينت ياسين أن المنافسات استمرت خمس ساعات متواصلة بالتوقيت نفسه في الدول المشاركة وبالارتباط الالكتروني المباشر بين الطلاب واللجنة العلمية الآسيوية للأولمبياد في إندونيسيا وتضمنت مجموعة من المسائل باللغة الإنكليزية تتطلب مقدرة عالية على التحليل والتفكير المنطقي في مجال البرمجة والخوارزميات.