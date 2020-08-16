وقفة احتجاجية للجالية السورية في فرانكفورت تنديداً بـ”قيصر”

يواصل أبناء سورية في المغتربات التعبير عن وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم في مواجهة الحملات والهجمات التي تقودها أمريكا وأذنابها على المنطقة، مؤكدين استعدادهم الدائم للدفاع عنها وعن وحدة الوطن الأم وسيادته واستقلاله، حيث أقام أبناء الجالية السورية في فرانكفورت بألمانيا وقفة احتجاجية ضد ما يسمى قانون قيصر والحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية.

في القاهرة، ندد المفكر القومي والقيادي الناصري فاروق العشري بجرائم قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وقيامها بسرقة النفط والمحاصيل السورية مشدداً على ضرورة التصدي لتلك الجرائم.

وقال العشري إن قوات الاحتلال الأجنبي الأمريكي والتركي ترتكب الجرائم ضد الدولة السورية بداية من انتهاك السيادة وحتى سرقة الموارد السورية الطبيعية والزراعية مؤكداً أن الأطماع في الثروات السورية والاستيلاء عليها هي جزء من المخطط الذي تتعرض له سورية منذ سنوات.

وأضاف أن الوجود الأجنبي داخل الأراضي السورية دون أذن وموافقة الحكومة السورية بمثابة احتلال واضح لا لبس فيه وينبغي مقاومته ومحاربته بشتى السبل” مبيناً أن وجود قوات الاحتلال “جاء بعد فشل مجموعات المرتزقة في تحقيق الأهداف الصهيوأمريكية فلم تجد واشنطن ومن معها إلا الوجود الصريح من خلال قواتها.

وشدد القيادي الناصري على أن الجيش العربي السوري الذي هزم التنظيمات الإرهابية والمرتزقة قادر على هزيمة القوات الأمريكية والتركية منوهاً بوقوف سورية ضد المخططات الأمريكية انتصاراً للكرامة العربية.