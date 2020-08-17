رحيل الشاعر الغنائي توفيق عنداني

غيب الموت أمس الزميل الصحفي والشاعر الغنائي توفيق العنداني الذي رحل بعد مسيرة عطاء طويلة وغنّية كتب من خلالها حوالي ٤٠٠ أغنية للوطن والحب والجولان، والشعب، والتي غنّى أهمها الراحل الكبير رفيق سبيعي، كما غنّى كلماته كبار المطربين السوريين والعرب، منهم: دلال الشمالي، شادي جميل، رفيق شكري، نور الهدى، هيام يونس، نور مهنا، سهام إبراهيم، وغيرهم..

وفي ظل الحرب على سورية، كتب أكثر من ٤٠ أغنية وطنية، وحقق في مجال الصحافة مسيرة غنيّة في العمل الصحفي والإبداعي من أبرز محطاتها تأسيسه مجلة “دنيا العرب”، إضافة لعمله الصحفي في عدة صحف ومجلات في حلب وحماة، ثم دمشق التي عاش فيها بعد نزوحه عن منزله وتعرّض مكتبته الغنّية والهامة للنهب والدمار.

وكان برنامج “ذهب عتيق” على شاشة سورية دراما المحطة الهامة التي سلط الضوء من خلالها على ذهب الغناء وجواهره وعمالقته، بمشاركة المذيعة الشابة رهام محمد، وبجهود رائعة من المخرجة ميرفت نعمة، وقد تم تكريمه عدة مرات من قبل وزارة الإعلام السورية آخرها بمناسبة عيد التلفزيون على مسرح دار الأوبرا.

الرحمة لروح الشاعر الغنائي الكبير والزميل الصحفي، فها هي روحك ترتاح اليوم في دمشق التي وجدت فيها الأمان، وقلت فيها:

“هذي دمشق وعين الله تحرسها/ تُعطي الجميع أماناً حين ترتاح”.