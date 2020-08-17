84 إصابة جديدة.. ومركزا الجلاء وتشرين يباشران أخذ المسحات

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 1677 إصابة، وشفاء 9 حالات ليرتفع عدد المتعافين إلى 417 حالة، ووفاة 4 حالات ليرتفع عدد الوفيات إلى 67 حالة، فيما بدأ مركزا مدينتي الجلاء وتشرين الرياضيتين بدمشق أخذ المسحات الخاصة باختبار الـ بي سي آر للكشف عن فيروس كورونا للراغبين بالسفر إلى الخارج عبر مطار بيروت عبر الآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة لأخد الدور عبر الحجز مسبقاً

وخصص المركز أخذ المسحات حصرياً للمسافرين الذين سددوا قيمة الاختبار لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري قبل تاريخ 14 آب الجاري حيث حدد لمركز مدينة الجلاء الرياضية أخذ 200 مسحة باليوم ، ولمركز صالة تشرين الرياضية مئة مسحة، ليصبح العدد الإجمالي 300 مسحة، وهي الطاقة الاستيعابية للمخبر المركزي بوزارة الصحة، المختص بإجراء الاختبار وتسليم نتيجة التحليل للمسافر قبل 48 ساعة من موعد السفر.

وفي مركز صالة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة بدمشق أوضح مسؤول تنظيم الدور من قسم الجاهزية بوزارة الصحة معاذ قدر أنه يتم إدخال الأشخاص إلى قسم خاص ضمن حديقة المدينة الرياضية مجهز لاستيعاب أكثر من 40 شخصاً مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية لجهة الالتزام بارتداء الكمامات والجلوس بشكل يضمن التباعد المكاني ليصار بعدها إلى تعبئة الاستمارات وأخذ المسحات كل حسب دوره المسجل على ورقة لدى منظم الدور في مكان الجلوس ويتم إدخال الأشخاص الآخرين فور انتهاء الأشخاص الذين سبقوهم.

وعبر عدد من الراغبين بالسفر عن ارتياحهم لجهة تنظيم الدور ومنع حدوث الازدحام، حيث لفت جورج نخلة المسافر إلى دبي إلى أنه تم أخذ المسحة له بيسر بعد إبراز إشعار المصرف التجاري الذي يبين أنه سدد قيمة الاختبار يوم الخميس الماضي ولم يتمكن من أخذ المسحة بسبب الازدحام سابقاً.

وحول آلية أخذ المسحات بين الدكتور محمد الحسين أنه بعد تسديد قيمة الاختبار بالمصرف التجاري وتعبئة البيانات من قبل الفريق المختص يتم أخذ مسحة أنفية بلعومية وأخرى فموية بلعومية ويتم حفظهما بأنبوب خاص لإرسالهما إلى المخبر وتسليم النتيجة للراغب بالسفر خلال يومين ويسمح له بالسفر في حال كانت النتيجة سلبية موضحاً أن الكادر الطبي في مركز مدينة الجلاء الرياضية يتألف من 22 شخصاً بين طبيب وفني وممرض وتم تقسيم أخذ المسحات على أربع طاولات.

ولفت كل من فاطمة مؤنسة ومصطفى عقيل المختصين بأخذ المسحات والممرضة تغريد بدور المسؤولة عن تسجيل بيانات المسافر قبل أخذ المسحة إلى أن تنظيم الدور وتخصيص أرقام للراغبين بأخذ المسحة سهل العمل من جهة وساعد على أداء مهامهم بجو من الاريحية مؤكدين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لجهة ارتداء بدلات العزل الفردية.

وفي صالة مدينة تشرين الرياضية بدمشق المخصصة لإجراء المسحات بين الدكتور سعد القصيري رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة دمشق أنه تم أخذ كافة الإجراءات الصحية لسلامة الكوادر الطبية ومراجعي مراكز أخذ المسحات.

ولفت القصيري إلى وجود آلية جديدة ستبدأ من يوم غد لتخفيف الضغط والازدحام عن المراكز حيث سيتم حجز المواعيد عبر الاتصال بالرقم 9195 لحجز موعد مسبق لأخذ المسحات بعد إعطاء بيانات المسافر وتاريخ السفر كما أن تسديد قيمة الاختبار ستكون ضمن الصالة الرياضية دون الحاجة لمراجعة المصرف التجاري باستثناء الدبلوماسيين الذين سيدفعون قيمتها بالدولار في المصرف.

كوكب بشر مساعد فني من مديرية صحة دمشق بينت أن الفرق الطبية الموجودة في المركز تعمل على أخذ المسحات للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج ضمن الإمكانيات والمستلزمات المتاحة في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تقوض إمكانيات القطاع الصحي منوهة بالإجراءات الوقائية المتبعة من قبل فريق العمل والمراجعين.