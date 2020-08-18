تطلق وزارة الاتصالات والتقانة (الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة) اليوم مسابقة كشف الثغرات في مجال أمن المعلومات والتي تقام لأول مرة في سورية في إطار المسابقة الإقليمية للأمن السيبراني (أمن المعلومات). وأوضحت الوزارة في بيان أن المسابقة تتمحور حول عدة أسئلة وتحديات في مجالات الأمن السيبراني “كالقرصنة الأخلاقية وحماية نظم البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليل البرمجيات الخبيثة والأدلة الرقمية”.

وحددت الوزارة موعد بدء المسابقة من الساعة الثالثة ظهراً وحتى السابعة عصراً، مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف فئتين من المشاركين الأولى من عمر (17 وحتى 24 سنة) والثانية فوق (24) سنة ممن لديهم مهارات بمجال تقانة المعلومات وتحديداً “أمن المعلومات”.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم منح شهادات وجوائز عينية قيمة للفائزين ويمكن الاشتراك عبر الرابط الخاص بالمسابقة https://cyberstars.pro/arcc/register.

يذكر أن المسابقة العربية للأمن السيبراني “صائد الثغرات” تم تصميمها من قبل المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع شركة سايلنسيك منذ عام 2018 لتطوير المهارات والمواهب في الدول العربية في مجال الأمن السيبراني ومواكبة تحدياته.