صالة الفيحاء تبدأ إجراء المسحات للراغبين بالسفر إلى الخارج

أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 87 إصابة جديدة وشفاء ثماني حالات ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية، وأشارت في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 1764 شفيت منها 425 وتوفيت 68 حالة. وتوزعت الإصابات بفيروس كورونا والوفيات وحالات الشفاء المسجلة حسب وزارة الصحة:

الإصابات: حلب 18، اللاذقية 17، دمشق 12، حمص 10، السويداء 9، ريف دمشق 8، حماة 6، الحسكة 5، طرطوس 2.

الوفيات : حماة 1، دمشق 1، حمص 1، حلب 1.

حالات الشفاء : دمشق 2، طرطوس 2، ريف دمشق 1، حلب 1، حمص 1، السويداء 1..

في الأثناء يواصل موظفو مركز الاتصالات الخاص بتلقي طلبات الحجز المسبق لإجراء الاختبار المتعلق بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا PCR بداعي السفر للخارج ضمن المراكز المعتمدة لإجراء المسحات بدمشق عملهم في الأوقات المحددة، عبر تلقي الاتصالات التي ترد على الرقم “9195” والذي يضم أربعة خطوط هاتفية مجهزة لتلقي الاتصالات.

مسؤول نظام المعلوماتية في المركز المهندس عبد الله البصيري بين أن المتصل الراغب بإجراء المسحة يقدم لمتلقي الاتصال معلومات حول وجهة السفر وتاريخه وعدد أفراد العائلة المسافرة وموعد السفر ومكان إقامته ليصار إلى إدخال هذه البيانات من قبل موظف آخر إلى الحاسوب.

وأشار البصيري إلى أنه يتم ترتيب البيانات وفق أولويات لمن تاريخ سفره أقرب وأن تتوجه العائلة الواحدة لمركز واحد والطاقة الاستيعابية لإجراء المسحات حيث يتم إرسال رسالة إلى المتصل في اليوم نفسه تحدد موعد إجراء المسحة ومكانها.

ولفتت كل من الموظفتين في المركز فريال الطويل وأروى عباس إلى أنه رغم الضغط الكبير الحاصل على الخطوط الأربعة إلا أنهما تعملان بكل حرص على تسجيل البيانات التي يعطيها المتصل بدقة وإدخالها حاسوبياً بشكل مباشر فضلاً عن تقديم معلومات كاملة عن أي سؤال أو استفسار.

وفي صالة الفيحاء الرياضية بدمشق التي بدأت أمس الاثنين بإجراء المسحات للراغبين بالسفر إلى الخارج حيث أوضح رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة بمديرية صحة دمشق الدكتور سعد قصيري إلى أنه بعد التأكد من وصول الرسالة للراغبين بإجراء المسحة يتم إدخالهم إلى مكان تسجيل البيانات بشكل منظم حيث يتم الاطلاع على جواز السفر وتذكرة الطائرة ومن ثم إعطاء إشعار لتسديد قيمة اختبار PCR لدى قسم خاص للمحاسبة موجود ضمن الصالة بينما يسدد قيمة الاختبار بالدولار ضمن أحد فروع المصرف التجاري بدمشق لغير السوريين والدبلوماسيين.

وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات وتسديد قيمة الاختبار وإحضار إشعار التسديد يتم أخذ المسحة من قبل أحد الفرق الطبية المدربة وفق العامل الصحي أحمد الجرعود الذي بين أنها مسحة مزدوجة أنفية بلعومية وبلعومية فموية وتحفظ بأنبوب خاص وبعد جمع المسحات يتم إرسالها إلى المخبر المركز بوزارة الصحة ويتم تسليم النتيجة بشكل شخصي للراغب بالسفر.

ونوه عدد من المواطنين القادمين لإجراء المسحة الخاصة بأن الأمور تسير بسهولة نوعاً ما مقارنة مع حالات الازدحام التي شهدتها المراكز الصحية الفترة الماضية حيث لفت محمد سويدان إلى أنه “بعد تقديم بياناته لعامل مركز الاتصالات عبر الرقم الرباعي “9195” وصلته رسالة تعلمه بمكان وموعد إجراء المسحة بعد نحو أربع ساعات” في حين أشارت أم كريم إلى أن موعد ومكان إجراء المسحة علمت به عبر رسالة نصية على جوالها بعد ساعة من الاتصال على الرقم الرباعي لافتة إلى أن التعامل والإجراءات الوقائية مطبقة لجهة التباعد المكاني وارتداء الكمامات وتم أخذ المسحة منها بوقت قصير.

ورداً على شكاوى عدد من الراغبين بالسفر والذين لم يتمكنوا من إعطاء بياناتهم عبر الرقم الرباعي نظراً لأنه مشغول أوضح معاون مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة المهندس معاذ قدر أن ضغطاً كبيراً يشهده الاتصال على الرقم الرباعي رغم أنه مخصص ضمن دارة تستوعب أربعة خطوط كما أن الوزارة تعمل بكل إمكانياتها لتخفيف العبء عن مراكز إجراء المسحات وتسهيل أمور المسافرين إلى الخارج وتحديد إجراء 300 مسحة يومياً بكل المراكز بدمشق جاء متوافقاً مع الطاقة الاستيعابية للمخبر المركز بالوزارة المعني بإعطاء نتيجة تحليل PCR وبشكل يتوافق أيضاً مع مدة صلاحية وثيقة التحليل قبل موعد السفر.