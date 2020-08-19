استشهاد مدني برصاص “قسد” في الزر .. وجنرال روسي في انفجار بدير الزور

استشهد مدني وأصيب اخرون بجروح جراء إطلاق مسلحي ميليشيا “قسد” العميلة النار مباشرة على أهالي قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، وذكرت مصادر أهلية أن أهالي قرية الزر بريف دير الزور الشرقي اشتبكوا مع مسلحين من ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، والتي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى القرية، وأقدمت على إطلاق النار بشكل مباشر على الأهالي ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى إحراق إحدى السيارات.

وتمعن ميليشيا قسد في التنكيل بالأهالي والتضييق عليهم والاعتداء بالرصاص الحي الذي تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاختطاف لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور، وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.

وفاة طفل في مخيم الهول

إلى ذلك توفي طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تسيطر عليه ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وأفاد مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية بوفاة طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.

مصرع 3 من مرتزقة النظام التركي

من جهة ثانية قتل ثلاثة إرهابيين من مرتزقة قوات الاحتلال التركي وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في قرية العدوانية المحتلة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

وقالت مصادر أهلية في الحسكة إن سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة إحدى نقاط مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية العدوانية غرب مدينة رأس العين ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من عربات قوات الاحتلال التركي هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت بنقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.

استشهاد جنرال روسي

يأتي ذلك فيما أعلن مصدر عسكري استشهاد جنرال روسي وإصابة عسكريين اثنين روس، أمس الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور وذلك خلال مرور رتل عسكري روسي كان عائداً إلى المدينة بعد تنفيذه عملية إنسانية في المنطقة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة في محافظة دير الزور، وبينت الوزارة في بيان لها أن الانفجار وقع على جانب الطريق لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

وأشار البيان إلى أنه تم إجلاء الضابط المصاب والذي كان مستشارا برتبة لواء من المكان لتقديم المساعدة الطبية له غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية وتم خلال هذه الفترة تحقيق انتصارات كبيرة وتكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادح