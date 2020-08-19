المناعة الدائمة ضد فيروس كورونا

أوضح العلماء أن مراقبة الاستجابات المناعية لفيروس كورونا منذ شهور تبعث بعلامات مشجعة على إمكانية وجود (مناعة دائمة) ضده. وأكد العلماء أن المناعة الدائمة تكون بصورة أكبر لدى من ظهرت عليهم أعراض خفيفة عند الإصابة بالفيروس حيث يمكن لهؤلاء أن تصبح الخلايا البائية والتائية في جهازهم المناعي قادرة على التعرف بصورة أسرع على الفيروس، والتي تستمر لشهور أطول مما كان متوقعا بعد إصابتهم بالعدوى.

وقالت الأخصائية في علم المناعة بجامعة واشنطن ماريون بيبر إن “هذا هو بالضبط ما نتمناه… كل الخلايا الموجودة هناك تحقق الاستجابة المناعية الوقائية بصورة كاملة”.

بدورها وصفت الباحثة في علم المناعة بجامعة كاليفورنيا سميثا أير هذه النتائج بالواعدة وقالت إنها تدعو إلى التفاؤل بشأن المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ (مناعة القطيع).