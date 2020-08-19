ضبط عمال في الصحة يستغلون المواطنين في اختبارات كورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٨٤٤، وشفاء ٦ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٣١، ووفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٣، فيما أعلنت مديرية الجاهزية في وزارة الصحة ضبط أشخاص من بينهم عاملون صحيون يقومون باستغلال مواطنين يرغبون بإجراء اختبار كورونا PCR وابتزازهم مادياً.

وأوضح مدير الجاهزية في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أنه بناء على تتبع المديرية لآلية إجراء المسحات في النقاط الطبية المعتمدة وبناء على شكاوى عدد من المواطنين تم الكشف عن مجموعة أشخاص من بينهم عاملون صحيون يقومون باستغلال مواطنين وأخذ مبالغ مادية منهم مقابل إجراء اختبار PCR مبيناً أن الموضوع قيد التحقيق لدى الجهات المعنية.

وبين الدكتور حسابا أن كوادر مديرية الجاهزية متواجدون بالنقاط الطبية المعتمدة لأخذ المسحات بهدف التأكد من تنظيم الإجراءات وسلامتها ومعالجة أي خلل قد يحدث بالتعاون مع الجهات المختصة داعياً المواطنين لتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص يطلب منهم مبلغاً مادياً مقابل أي خدمة والإبلاغ عنه.

وذكر مدير الجاهزية أن الحصول على موعد لإجراء الاختبار يتم حصراً عبر الاتصال بالرقم الرباعي 9195 وإعطاء البيانات الخاصة بالشخص وموعد سفره ترسل بعدها رسالة SMS إلى الشخص عبر الهاتف الجوال تحدد موعد ومكان إجراء الاختبار وذلك في إحدى النقاط الطبية المعتمدة من قبل الوزارة “مدينة تشرين الرياضية.. مدينة الجلاء الرياضية.. صالة الفيحاء الرياضية.

وفيما يخص إجراء الاختبار في حلب واللاذقية بين الدكتور حسابا أنه يتم التوجه بشكل مباشر إلى مركز التدخل المبكر في اللاذقية ومشفى زاهي أزرق-بناء المخابر بحلب.