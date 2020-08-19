وقفات في الحسكة والقامشلي: الالتفاف حول الجيش وتفعيل دور المقاومة لطرد المحتل

نفذ أبناء محافظة الحسكة وقفات احتجاجية أمام القصر العدلي بمدينة الحسكة والمركز الثقافي في القامشلي وفي قرية تل الذهب استنكاراً للعدوان الأمريكي على حاجز للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف مدينة القامشلي.

وندد المشاركون في الوقفات بالعدوان الأمريكي الذي استهدف حاجزاً للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف القامشلي، ودعوا إلى مقاومة الاحتلال الأمريكي والالتفاف حول الجيش وتفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل الذي ينتهك السيادة السورية ويسرق الثروات، ورددوا شعارات تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية، وقاموا بإحراق العلم الأمريكي تعبيراً عن رفضهم لأي وجود أمريكي غير شرعي ودعوا إلى عدم السكوت عن انتهاكات قوات الاحتلال، ودعم المقاومة الشعبية التي بدأت تظهر معالمها في عموم المحافظات الشرقية، مشددين على أن العدوان على حاجز الجيش العربي السوري الاثنين الماضي هو عدوان على كل أبناء سورية وجريمة موصوفة.

ولفت رئيس مجلس وجهاء وشيوخ القبائل السورية الشيخ ميزر المسلط إلى أن العدوان الأمريكي انتهاك واضح وعدوان موصوف بحق الشعب السوري، وتماد واضح على المدافعين عن الأرض والعرض، ونحن اليوم نقول للمحتل الأمريكي: لن يطول بقاؤك على هذه الأرض وستهزم طال الزمن أو قصر وسيطهر الجيش الأراضي السورية من رجسكم ورجس إرهابكم.

من جانبه، اعتبر الشيخ عبد الوهاب العيسى شيخ عشيرة بكارة الجبل العدوان انتهاكاً واضحاً وجريمة موصوفة تضاف إلى جرائم المحتل الأمريكي من سرقة النفط وحرق المحاصيل الزراعية ومحاولة تجويع الشعب السوري من خلال فرض ما يسمى قانون “قيصر” ونشر قواعده غير الشرعية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن واللعب على وتر العشائرية، ونحن هنا لنقول لهم: لن يدوم وجودكم على هذه الأرض لأنها مقدسة وسيتم تطهيرها على يد بواسل الجيش العربي السوري والمقاومة الشعبية.

وشدد المطران مار موريس عمسيح مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس بالحسكة على أن الاعتداء هو عدوان وغدر وهذا ليس غريباً عن المحتل وتصرفاته ولن تمر هذه الانتهاكات ولن يدوم وجود الاحتلال الأمريكي وسيتم دحر كل القوات الأجنبية التي دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي وفي مقدمتها الاحتلالان الأمريكي والتركي، فيما أكد محمد الضيف أحد المشاركين في الوقفة أن الممارسات العنصرية الأمريكية لم تكن إلا دليلاً قطعياً على الكراهية التي يتعلمها الجندي الأمريكي ويطبقها بقوة السلاح.

من جهتها، قالت آسيا الأحمد: إنها كأم سورية تطالب برحيل هذه القوات غير الشرعية والغاشمة التي يشكل وجودها خطورة على أبنائنا ودعت جميع السوريين للتكاتف وطرد المحتل، بينما أشار رشاد عليوي إلى أن الاحتلال الأمريكي لن يستمر طويلاً وسيطرد من الأراضي السورية بفضل الهمة العالية لبواسل الجيش العربي السوري والمقاومة الشعبية التي اتضحت معالمها في أرياف محافظة الحسكة ولن يستطيع إرهابنا ولن نخاف عدوانه واغتيالاته بحق أبناء العشائر العربية ورموزها.

العشائر تدعو أبنائها للالتحاق بساحات المقاومة

وخلال الوقفة الاحتجاجية أصدر مجلس شيوخ ووجهاء القبائل السورية بياناً دعوا فيه أبناء الجزيرة السورية إلى تلبية النداء والالتحاق بساحات المقاومة فالصمت لم يعد له معنى في قاموس الكرامة حيث يدنس المحتل الأمريكي الأرض ويسرق الخيرات ويعتقل الأبرياء ويغتال أهلنا بحجة محاربة الإرهاب، الذي صنعوه وأطلقوا وحوشه المدربة على أيديهم لتعيث فساداً ودماراً، موضحاً أن العدوان على حاجز الجيش غدر وتماد على جنودنا وبواسلنا الذين نعتز ونفتخر بهم وسيكون الرد من خلال المقاومة الشعبية وسنريهم كيف تكون غضبة العربي وسنحول أرض الجزيرة السورية إلى بركان عربي ثائر يجرفهم إلى مزبلة التاريخ ولا سيما أن المحتل لا يعرف سوى لغة القوة.

وقامت طائرات لقوات الاحتلال الأمريكي الاثنين بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري جنوب شرق القامشلي، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.