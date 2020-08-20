الاصابات في سورية تقترب من حاجز الـ 2000

أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل ٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد لإصابات المسجلة في سورية إلى ١٩٢٧، وشفاء ١٤ حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٤٥ ووفاة ٥ حالات ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٨.

في الأثناء أطلقت مجموعة من الشباب الجامعي في محافظة حمص مبادرة بعنوان نفس التطوعية وتهدف إلى نشر الثقافة الصحية حول فيروس كورونا وسبل التصدي له والوقاية منه وتقديم الدعم اللازم للإصابات الأكثر حرجاً من خلال إنشاء بعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح منسق المبادرة خضر المصري أن المبادرة انطلقت لتكون رديفاً مجتمعياً للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للتصدي لكورونا والتحضير لمساعدة الإصابات الأكثر حرجاً عند الضرورة من خلال تأمين 14 أسطوانة أوكسجين مع ملحقاتها ستكون متاحة للاستخدام عند الضرورة.

بدوره لفت حسن الحلبي مشرف المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفعالية أهلية شبابية أنشئت بهمة شباب جامعيين ضمن مدينة حمص انطلاقاً من دافعهم الإنساني وشعورهم بالمسؤولية تجاه أبناء بلدهم مبيناً أنها تتضمن تقديم معلومات حول أعراض الإصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع المصاب في المنزل وكذلك استشارات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمبادرة.

عربياً، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4093 إصابة و85 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 188802 والوفيات إلى 6121 وحالات الشفاء إلى 134369، وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 163 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة، بينما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 27 إصابة جديدة ، مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6789 وبلغ إجمالي الوفيات 157 حالة

وسجلت الإمارات أكبر عدد في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا على مدى أكثر من شهر، وذلك بعد يوم من تحذير وزير الصحة من احتمال زيادة الحالات في البلاد.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي على تويتر إن البلاد سجلت 435 إصابة وحالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 401 حالة في 12 يوليو تموز ولكن أقل من الحالات التي سجلت في العاشر من يوليو تموز وكانت 473.

دولياً، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 1092 حالة وفاة و64531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين بلغ نحو 8ر2 مليون والوفيات 52889 حالة في البلاد التي تعتبر ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد البرازيل والولايات المتحدة.

كما سجلت روسيا 117 وفاة جديدة و4828 إصابة جديدة، وذكر مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 937321 وعدد الوفيات بلغ 15989 حالة، كما أعلن المقر عن تماثل 6795 شخصا للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي 749423 شخصاً.

بدورها، سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1902 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 144945 كما تم تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6346، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية رصد 4650 إصابة و111 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 173774 وهو أعلى رقم مسجل في جنوب شرق آسيا والوفيات إلى 2795.

من جهتها، أعلنت السلطات الأرجنتينية تسجيل 6840 إصابة جديدة بالفيروس و172 وفاة ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي الـ 300 ألف والوفيات 6000 وفاة فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى في الأسابيع القليلة الماضية، وفرضت الحكومة من جديد في الأسبوع الماضي القيود في العاصمة بوينس أيرس مع بلوغ حالات الإصابة مستويات قياسية فيما جرى تخفيف القيود في مناطق أخرى.