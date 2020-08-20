الصين: المواجهة بين بكين وواشنطن ليست في مصلحة المجتمع الدولي

حذرت بكين من أن التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة يمثل خطراً على المجتمع الدولي قد يقسم العالم إلى مجموعتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: لطالما اعتقدنا أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة سيعود بالفائدة على كل من البلدين والعالم بينما الخلافات ستضر بكليهما فالمواجهة الصينية الأمريكية ليست في مصلحة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التطور الصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأمريكية يؤثر على حاضر ومستقبل البلدين وعلى شعوب جميع دول العالم.

جاء كلام المتحدث الصيني تعليقا على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تكن مضطربة قط كما هي اليوم.

إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أنه أرجأ محادثات التجارة مع الصين مضيفا أنه لا يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي.وبسؤاله خلال مناسبة في يوما بولاية أريزونا عما إذا كان سينسحب من اتفاق التجارة مع الصين قال ترامب إنه سينظر في الأمر.

وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين يوم السبت مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى باتفاق التجارة المرحلة 1 المبرم بينهما، لكن تلك المحادثات تأجلت.