كويكب يصل إلى أقرب نقطة من الأرض

اكتشف علماء الفلك في مرصد بالومار في كاليفورنيا كويكبا أطلقوا عليه اسم “كيو جي 2020” لأول مرة بعد 6 ساعات من تحليقه بالقرب من الأرض حيث وصل إلى مسافة تقل عن 3000 كيلومتر منها، ما يعني أنه اقترب من معظم الأقمار الصناعية التجارية التي تدور حول الأرض.

ويقول الخبراء: إن كيو جي 2020 لم يشكل خطرا كبيرا على الأرض لأنه كان من المحتمل أن يحترق بالكامل تقريبا في الغلاف الجوي لو كان في مسار تصادم مع كوكبنا، ولكن رغم ذلك فإن عدم اكتشافه إلا بعد مروره يسلط الضوء مرة أخرى على أهمية أنظمة الكشف عن الكويكبات وخصوصا في حالة وجود تهديدات أكثر خطورة على مسار الأرض في المستقبل.

وسبق أن واجهت الأرض عدة حالات من عدم اكتشاف الكويكبات والنيازك التي تمر بمسارها حيث لم يكتشف نيزك تشيليابينسك وانفجر فوق روسيا في شباط 2013 محدثا أضرارا محلية كبيرة. وفي كانون الأول 2018 تحطم كويكب غير مكتشف كان أقوى بعشر مرات من القنابل التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي فوق بحر بيرينغ شمال المحيط الهادئ.