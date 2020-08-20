مجدداً.. ميليشيا “قسد” تختطف 5 نساء من مخيم الهول

نفذت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة دهم في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي واختطفت عدداً من النساء فيه. وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي داهمت مخيم الهول الذى يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه واختطفت 5 نساء واقتادتهن تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.

واختطفت ميليشيا قسد الأحد الماضي 7 نساء من مخيم خان الجبل في قرية تل أسود في محيط المالكية شمال شرق الحسكة.

وتحتجز واشنطن في مخيم الهول، عبر مجموعات إرهابية مدعومة منها، عشرات آلاف المهجرين السوريين فى ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية فى ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.

يأتي ذلك فيما قتل عنصر من ميليشيا “قسد” العميلة على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار عليه في مخيم الهول.