81 إصابة مسجلة جديدة.. ومساعدات طبية إيرانية

أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل ٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٢٠٠٨ـ وشفاء ١٥ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٦٠، ووفاة ٤ حالات ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٢.

في الأثناء تسلمت وزارة الصحة مساعدات طبية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم جهود الكوادر الصحية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا تتضمن مستلزمات للكشف عن الفيروس وأجهزة لقياس الحرارة والأكسجة وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وفي تصريح للصحفيين أوضح سفير إيران لدى سورية جواد ترك أبادي أن هذه المساعدات تأتي في “إطار التعاون متعدد الأشكال مع سورية الشقيقة” مؤكداً على استمرار بلاده في التعاون لمواجهة الفيروس.

وبين السفير الإيراني أن المساعدات المقدمة تتضمن منتجات إيرانية في إطار معالجة فيروس كورونا، الذي أصاب العالم، واستطاع الخبراء والعلماء الإيرانيون إنتاج أجهزة ومستحضرات ومكونات تساعد على اكتشافه ومعالجته.

وفي تصريح مماثل أوضح معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي أن هذه المساعدات تشكل دعما للقطاع الصحي خاصة بعد الصعوبات التي واجهها خلال سنوات الحرب الطويلة وفي ظل الحصار الاقتصادي والاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين لافتاً إلى أن المساعدات وهي صناعة إيرانية تعكس التقدم الذي تحرزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجال العلمي والتكنولوجي والطبي.

عالمياً كشف كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية فلاديمير تشولانوف عن وجود بعض الأعراض الجانبية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن تشولانوف قوله إنه يمكن حدوث بعض ردود الفعل في مكان الحقن مثل وجود إحمرار أو بعض الألم.. كما يعاني الشخص المتلقي للقاح من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة حيث يمكن أن تصل إلى 5ر37 درجة مشيراً إلى أنه لن تكون هناك حاجة لخفض الحرارة باستخدام الأدوية ويكفي تناول حبة باراسيتامول.

وأضاف الطبيب إن اللقاح لا يسبب رد فعل مناعيا قاتلاً أي لا يسبب ضرراً في باقي أعضاء الجسم مشيراً إلى أن المناعة المكتسبة من اللقاح لا يمكن أن تؤذي جسم الإنسان على الإطلاق.