الطفل السوري حسين عمر يحطم رقماً عالمياً

حطم الطفل السوري وابن مدينة القامشلي حسين عمر رقماً عالمياً لياباني خاص بالحساب الذهني، مؤكداً من جديد على براعة السوري في كل مجالات الحياة، مبرهناً للعالم أن سنوات الحرب على بلدنا زادتهم إصراراً وتمسكاً بالعلم والعلوم ومعانقة العالمية.

حسين وصل إلى الصف الثامن وهو متفوق دراسياً بجميع مراحلها، ومنذ الصغر لديه شغف بالمواد العلمية خاصة مادة الرياضيات، قال عن تتويجه العالمي: انتسبتُ لمركز تعلمي بالمدينة ضمن برامجها لتقوية المواهب في المسابقات العلمية، ركّزتُ على برنامج الحساب الذهني، شاركتُ بمسابقة عالمية “فلاش انزان” أقيمت في المغرب بمنافسة من المئات على مستوى العالم، تعتمد الحساب على النظر بسرعة فائقة، ودخلت المسابقة اون لاين وتم اختياري بعد إرسال عدة مقاطع تبين قدرتي على المنافسة العربيّة والعالميّة، كما أبدى المشرفون إعجابهم الكبير، وفي الجولة الأخيرة والحاسمة عرضوا عليّ حساب (150) رقم مختلف، خلال زمن 0,070 أعطيت النتيجة، وبذلك يكون رقمي هو المصنف عالمياً متفوقاً على الياباني صاحب الرقم 0,0200، ويبقى هدفي الاستمرار في تحطيم الأرقام، لأن التدريب مستمر، والدعم موجود من أهلي ومدرسيّ، ورفع اسم بلدي هو الغاية الأسمى.

عبد العظيم العبد الله