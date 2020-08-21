ماكرون: سياسة أردوغان عامل مزعزع لاستقرار أوروبا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسة تشكل عاملاً مزعزعاً لاستقرار أوروبا. وأوضح في مقابلة مع مجلة باري ماتش نشر أمس الخميس أن أردوغان ينتهج سياسة توسعية لا تتفق والمصالح الأوروبية وهذا يشكل عاملا مزعزعا لاستقرار أوروبا. وأشار إلى أنه يجب على أوروبا تحمل مسؤوليتها والتصدي لسياسة أردوغان هذه وجها لوجهما، فيما انتقد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي إيفان دافيد ازدواجية المعايير التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي تجاه كل من بيلاروس ونظام أردوغان في تركيا.

وفي مقال نشره بموقع (نوفا ريبوبليكا) أشار إيفان إلى أن الاتحاد يتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس التي ليست دولة مرشحة للانضمام إليه في حين يتجاهل الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها نظام أردوغان في تركيا المرشحة للانضمام إليه.

وأشار إيفان إلى أعمال التزوير والخروقات التي شابت الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة وإلى اعتقال عشرات المعارضين السياسيين الأتراك لافتا إلى أن تركيا فيها الآن العدد الأكبر من السجناء السياسيين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وأوضح إيفان أن النظام التركي يوجه تهمة دعم الإرهاب لكل من ينتقده ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت مؤكدا أن أردوغان يفتعل الأزمات مع مختلف الدول في محاولة لإبعاد الأنظار عن المشكلات الاقتصادية الجمة التي يواجهها.