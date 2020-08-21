الغرفة الفتيّة الدولية تطلق مسابقتها الثانية

اللاذقية – مروان حويجة

أطلقت الغرفة الفتيّة الدولية في اللاذقية بالتعاون مع مديرية الثقافة مرحلة المشاركة في مسابقتها الأدبية والفنية الثانية لهذا العام بهدف تشجيع المواهب في المجتمع المحلي في المحافظة ودعمها وتسليط الضوء عليها، وبحسب إعلان المسابقة فإنه لا يشترط أن تتمحور المشاركات حول موضوع معيّن كما أنها مفتوحة لجميع الأعمار وتضم: مسابقات أدبية (القصة القصيرة، الشعر، النثر، الخواطر،…) وفنّية (الرسم بأشكاله، التصوير، التصميم الجرافيك والنحت،…) وسيتم تأهيل الأعمال الأدبية جميعها للنشر في كتاب، كما سيتم تأهيل الأعمال الفنية المشاركة جميعها للمشاركة في معرض فني مع تكريم للفائزين الأوائل في المسابقتين الأدبية والفنية.

وينتهي استقبال المشاركات بتاريخ 31 آب 2020 حيث يقوم المشارك عند تعبئة الاستمارة بإرسال المشاركة الأدبية بصيغتي PDF و Word، وإرسال المشاركة الفنية بغض النظر عن نوعها عن طريق صورة أو عدة صور لها.