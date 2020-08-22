اكتشاف مذنب وكويكب جديدين

اكتشف عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف مذنباً جديداً في النظام الشمسي وكويكباً قريباً من الأرض. وقال بوريسوف وهو مكتشف أول مذنب بين نجمين في التاريخ في تصريح: “اكتشفت مذنبا جديدا للنظام الشمسي بين السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري يدعى سي 2020 كيو ون بوريسوف” مشيراً إلى أنه سيتم توضيح معالم المذنب بعد مراقبته لمدة ستة أشهر من قبل المراصد في أنحاء مختلفة من العالم.

كما أعلن بوريسوف أيضا عن اكتشاف كويكب جديد قريب من الأرض في أوائل الشهر الجاري وأضاف: “الكويكب قريب من الأرض ولا يشكل خطراً عليها ومن الصعب الحكم على القياس” مشيراً إلى أنه وصل إلى هذه الاكتشافات باستخدام عاكس 65 سنتيمترا صممه بيديه.