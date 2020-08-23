تحدث طبيب القلب الروسي، فلاديمير خورشيف، عن العلاقة بين النوم والإصابة بالخرف بالإضافة لعدد ساعات النوم النظامية قائلا: “ثماني ساعات هي العدد الأمثل لساعات النوم للشخص العادي، من المعتقد أنه خلال هذا الوقت يتم استعادة الجسم بالكامل، وإذا تم تعويض قلة النوم عند الشباب بسهولة، فإن كبار السن يحتاجون بالتأكيد إلى النوم بقدر ما ينبغي، وهذا أمر حيوي، فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة ويقتربون من سن الـ60 يحتاجون لنمط معين من النوم، ويجب أن يناموا يوميا وبشكل دائم 8 ساعات على الأقل، وفي حال كانت عدد ساعات نومهم أقل فإنهم معرضون لعدد من المشاكل، حيث لن يكون الجسم قادراً على إعادة عمل جميع الأعضاء بشكل جيد، وسيعاني الدماغ والقلب والكبد والمعدة من ذلك”.

كما وتحدث الطبيب عن خطورة النوم المفرط، واصفا إياها بأنها لاتقل خطورة عن عدم الحصول على قسط كاف منه، وبأنها ترفع من نسبة الإصابة بالخرف.