المقاومة تسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي بالقرب من عيتا الشعب

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وجاء في بيان للمقاومة أن المقاومة أسقطت عصر اليوم (السبت) طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب وقد باتت الطائرة في عهدة المقاومة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان أصدرته في وقت سابق أنه “تم تسجيل 10 خروقات جوية لطائرات حربية واستطلاع إسرائيلية معادية نفذت خلالها طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وإقليم التفاح”.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء الليلة الماضية أن دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف إلى جانب سورية في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب فيه مصلحة وطنية كبرى للبنان.

وأشار السيد نصر الله إلى إن أمريكا تتدخل بالقوة والسلاح والجيوش والمخابرات في كثير من مناطق العالم كعدوانها على اليمن منذ ست سنوات وحين أحد يدين العدوان والحصار ويتحدث عن مأساة الشعب اليمني يعتبر تدخلاً في شؤون الإقليم وترتكب عملاً لا يجوز.

وخاطب الأمين العام لحزب الله الولايات المتحدة والدول الغربية قائلاً: “لماذا يحق لكم جميعا أن تتدخلوا في شؤون الدول وإلحاق الظلم بها ولا يحق لنا أو لغيرنا تقديم المساعدة لهذه الشعوب والدول المعتدى عليها والمسحوقة عظام أطفالها”.

ولفت السيد نصر الله إلى أن ممثلي الدول الخارجية يأتون إلى لبنان ويتدخلون في شؤونه وإلى العراق ويجلبون جيوشهم وقواتهم فيما يمنوعون علينا مساعدة الشعب العراقي.