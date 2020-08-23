طهران تتوعد برد قاس على محاولات واشنطن إعادة فرض العقوبات

أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن رد فعل بلاده على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض عقوبات كانت تفرضها الأمم المتحدة عليها قبل 2015 سيكون متناسبا وقوياً.

وفال روانجي: ليس هناك أي أساس قانوني لمزاعم أميركا بأنها مازالت عضوا في الاتفاق النووي لتفعيل آلية الزناد لإعادة الحظر الأممي على إيران وهي فشلت في مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على إيران.

وأشار روانجي إلى أن تحرك الولايات المتحدة خلال الاشهر الماضية كان خطوة أخرى في سياق الانتهاك الشديد لالتزاماتها حينما وضعت إجراءات حظر جديدة للتعاون النووي بين إيران والدول الأخرى.

وجدد روانجي التأكيد على أن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لافتا إلى أن نحو 20 بالمئة من إجمالي عمليات التفتيش للوكالة خلال العام الماضي جرت في إيران مشددا على ضرورة عدم تسييس قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو اعتمادها على معلومات خاطئة .

وحول منشأة آراك النووية قال روانجي: نجري في الوقت الحاضر محادثات مع شركائنا حول منشأة آراك وفي حال واجهت إيران وضعا لا تستطيع معه التقدم بتطوير هذا الجزء من المنشآت النووية فإننا سنعود إلى التصميم السابق الذي هو من صنعنا.

في الأثناء أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، سيزور طهران لاثنين المقبل لعقد اجتماعات مع السلطات الإيرانية رفيعة المستوى. وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها المدير العام للبلاد منذ توليه منصبه في أيلول الماضي.

وذكرت الوكالة في بيان أنه وخلال مناقشاته في طهران سيتحدث غروسي عن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا سيما توفير إيران إمكانية الوصول لمفتشي الوكالة إلى المواقع المطلوبة.

وقال غروسي: لقد قررت الحضور شخصياً إلى طهران حتى أتمكن من تعزيز التعاون وضمان التنفيذ الكامل لجميع التزامات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن هدفه يتمثل بإحراز تقدم ملموس في معالجة الأسئلة المعلقة التي تتعلق بالوكالة بشأن الضمانات في إيران وعلى وجه الخصوص لحل مسألة الوصول متمنياً إنشاء قناة مثمرة وتعاونية للحوار المباشر مع الحكومة الإيرانية والتي ستكون ذات قيمة الآن وفي المستقبل.

من جهة ثانية أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أن علاقات التعاون العسكري بين بلاده وروسيا إيجابية ومتنامية تماماً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن حاتمي قوله في تصريح صحفي لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكري إن علاقات التعاون العسكري بين إيران وروسيا إيجابية ومتنامية تماماً وكانت لنا محطات مهمة من التعاون بين البلدين” مشيراً إلى أن من أبرز تلك الأمثلة هي المناورات المشتركة التي جرت شمال المحيط الهندي وبحر عمان بين الدول الثلاث إيران وروسيا والصين.

وأشار حاتمي إلى الرغبة في إقامة مثل هذه المناورات بما يتناسب مع ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد والبروتوكولات القائمة بين البلدين لافتاً إلى أنه سيبحث مع المسؤولين الروس بعض القضايا الإقليمية والثنائية والتعاون العسكري.